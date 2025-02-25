將遞補民眾黨立委！ 東吳大學教授劉書彬曝未來教文修法目標

民眾黨立委吳春城請辭，將由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。（資料照）

2025/02/25 16:31

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨不分區立委吳春城今日請辭立委一職，依民眾黨2024年不分區立委名單，擬由排名第九的東吳大學政治系教授劉書彬遞補。劉書彬在臉書發文表示，很驚訝聽到吳春城委員公開辭職的消息，很佩服吳在短短一年內將其長期關心的壯世代權益，轉換為架構性的制度保障，完成「壯世代政策與產業發展促進法」的立法。

「今天他辭職有他諸多的考量，重要的是完成階段性的任務。」劉書彬說，自己接替他擔任立委，責任重大，主要在教育文化委員會上扮演監督行政院轄下教育部、文化部、故宮博物院、國科會等業務，並關注國內時政，和志同道合的委員們一起來推動有利於國計民生的法案。

請繼續往下閱讀...

劉書彬指出，自己出身政治學界，畢業於東吳大學，留學德國後回台，目前在東吳政治系任教，是高教工會的一分子，在學界耕耘多年，希求實際政治行動回饋社會。她認為，教育是國本，也是大多數人翻轉人生的重要機會，少子化的衝擊是國安問題外，更衝擊教育的發展。

「未來我在立法院，將透過監督行政院和立法修法來促進高等教育的競爭力！」劉書彬說明，健全學校退場機制來保障師生權益，也希冀能強化高中小學生的基礎學科能力；此外，重視品德教育、遏制毒品、避免校園霸凌等也將是關注重點；此外，文化影視產業是國家的軟實力的基礎，如何多元包容與提升競爭力，促進國內融和和台灣國際地位提升，期待和各界交流集思廣益促成。

劉書彬強調，自己是政界新鮮人，要向優秀立委前輩們觀摩、交流經驗，期待自己很快適應立院新生活，努力並歡喜學習成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法