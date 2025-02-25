吳春城辭立委 吳思瑤：不要拿別人來背鍋

民進黨立委吳思瑤於下午質詢時表示，尊重吳春城個人的去留。（資料照）

2025/02/25 17:20

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」（壯促法），遭質疑未利益迴避，他今天於立法院院會質詢行政院長卓榮泰時，公開表態辭去立委職務。民進黨立委吳思瑤於下午質詢時表示，尊重吳春城個人的去留，但不要把她和政務委員陳時中拖下水，不要拿別人來背鍋，也不要把行政部門來合理化立委個人是否有涉及圖利、個人涉己事項的討論，這對民主社會都不健康。

吳思瑤指出，壯世代風暴帶給台灣什麼省思，尊重吳春城個人的去留，但是公共政策的辯論，跟是非曲直的探討，不會因為個人去留而停止。她要再次還原，壯世代促進法這個專法，在朝野協商的場域，自己作為黨團幹部，非常努力的協助行政部門跟各黨之間，提出一個對行政部門衝擊較小、而且更為可行的法案，拆了三個地雷。

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吳思瑤說明，首先，吳春城原本的版本要求行政院要有壯世代專責辦公室，我們認為期期以為不可；其次，吳春城要求行政院要為壯世代新立基金，這又是違憲的法案，當然不可能接受，所以也成功協調刪除該條文，第三，吳春城、民眾黨要求兩年內內閣的相關法案都要一律證明改為壯世代，我們認為茲事體大。

吳思瑤表示，希望一個理性公共政策的討論，不要拿別人來背鍋，也不要把行政部門來合理化立委個人是否有涉及圖利、個人涉己事項的討論，這對民主社會都不健康。

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