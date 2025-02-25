海纜又遭中國權宜輪拖斷 軍事專家蘇紫雲：可成立修復國家隊

掛多哥籍的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）

2025/02/25 16:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國權宜輪「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第三海纜，海巡署獲報後扣船押返安平港，並帶回船上8名中國籍船員。陸委會主委邱垂正今日下午在立法院受訪表示，有危害海纜等國家重要關鍵基礎設施，政府採取作為是職責所在；軍事專家蘇紫雲指出，這是灰色地帶的嚴重侵擾，面對中國權宜論連續性破壞，可以成立修復國家隊因應。

海巡署25日凌晨3時許，接獲中華電信報案稱「台澎三號」海纜發生全斷障礙，已啟用備援不影響通訊，請協助查處。在事發前，海巡監控到一艘具中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪，曾下錨滯留附近海域，疑似拖斷海纜，今天中午12點多海巡人員強行登檢，全案依國安處置原則報請台南地檢署偵辦。

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邱垂正說，對於海巡強力維護作為表達支持，司法機關依法查處，會在事實釐清之後，採取下一階段處置。有危害海纜等國家重要關鍵基礎設施，政府採取作為是職責所在。

國防院國防戰略與資源研究所蘇紫雲今日接受本報訪問表示，台灣的海底電纜連續遭到破壞，已經是灰色地帶的嚴重侵擾，北歐國家對於這種破壞海纜的侵擾，也會視為軍事行為的前兆，台灣絕對不能掉以輕心。

蘇紫雲指出，海底電纜是我國重要的水下關鍵基礎設施，除通訊用光纜外，澎湖那邊的海纜也有連接台灣本島的電力線。另外，台海近海很多風力發電機組，所發的電也是用海纜送回，面對這種侵擾破壞，要進一步採取反制措施。

蘇紫雲建議，海巡署需要更精密的設備，可協同水下研究機構，利用水下攝影機器到被破壞的海纜位置蒐證，紀錄是如何遭到蓄意破壞，後續才能進行法律的求償行動，用物理證據來爭取國際支持。

蘇紫雲談及，目前仍有中國權宜輪在台灣周邊海域徘迴，台灣需要蒐證並防範。北約國家的海纜被俄羅斯或中國貨輪勾斷時，水下會出現拖行痕跡，台灣可使用水下無人載具（ROV）將海底狀況傳回來當證據，以防這些人否認或講一些脫罪之詞。

「海巡可成立航空隊！」蘇紫雲建議，日本、菲律賓等周邊國家的海巡單位都有成立航空隊，台灣海巡署可以借鏡加強偵蒐能力。因為現在中國權宜論不斷在那繞來繞去，也可用雷達監測，鎖定航行特別慢、繞圈圈的船隻提出警告，適時派船前往現場嚇阻及制止。

蘇紫雲強調，要能立即修復才有韌性，目前國家有十艘海洋調查船編組在大學及相關單位，通訊電纜線是重要水下關鍵設施，海纜修復應該編制「國家隊」，可用研究船或特殊名義設置兩艘搶修船，若海纜被斷時便可及時搶修，這樣才有嚇阻能力，當對方覺得你修得很快，就不太會破壞。不然現在海纜被斷，中華電信要排船期請外面的來修，甚至還要招標，都要花費很久時間。

他建議，國家成立的海纜搶修船，類似於消防隊的概念，國家先將重要海纜修復後，再進行代位求償，才能增加台灣的防衛韌性。此單位看是要配置在數發部或海委會的海巡署，政府可加以研議討論，才不會海纜被斷，修復又要一至二個月時間。

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