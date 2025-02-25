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    增加國定假日？ 卓榮泰：盼採全國一致性的原則

    行政院長卓榮泰25日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰25日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

    2025/02/25 16:03

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀請行政院長卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢，民進黨立委吳思瑤質詢指出，國定假日天數調整，立法院已有19個版本，行政院的立場？對此，卓榮泰表示，必須對國人、對國家要有意義，希望能夠採全國一致性的原則，以社會成本付出最低、變化最少的方式來增加，大家可以公開理性討論。

    卓榮泰指出，目前國定假日一年有115或116天，因為閏年的關係，這是符合立法院的附帶決議文字，行政院一直在這裡面調整，現在有聽到很多聲音，希望能多增加，但增加會超出立法院當初的文字，再來，增加要增加到哪裡去、增加哪一天、增加什麼節日等，必須對國人、對國家要有意義，希望能夠採全國一致性的原則，以社會成本付出最低、變化最少的方式來增加，大家可以公開理性討論。

    卓榮泰表示，最近大家提到七天假，我要清楚報告，沒有所謂的七天假要不要還，因為七天假的前提是沒有落實週休二日，是前總統馬英九提出的，落實週休二日，七天假就取消，現在國人已有95％都有落實週休二日，所以沒有七天假，但要不要恢復哪一天，若有一致性、變化最少，產業界、勞動方都有共識的話，可以來研議。

    關於勞動工時的問題，卓榮泰表示，因為我們國家的計算跟其他國家的基礎有所不同，是部分工時，我們是比較少，其他國家比較多，所以合併算起來我們的工時會比較多。

    吳思瑤詢問，所以有要提出對案的修法，還是傾向用行政命令現行的要點？對此，內政部長劉世芳表示，目前為止希望能夠維持現狀，因為19個版本，都有特別身分的人要特別放假，但勞基法2016年公布後，現在是所有工時或放假日已經跟軍公教都齊平，去年十月內政委員會邀集各方包含中小企業團體來時，他們說法跟一般勞團說法不見相同，貿然把國定假日法變成法律案的話，恐怕會有很多不同爭議。

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