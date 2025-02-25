吳思瑤喊史上最難為行政院長 卓榮泰自虧：最「覆議」院長

行政院長卓榮泰赴立法院施政報告、備詢。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 16:20

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀請行政院長卓榮泰進行施政方針及施政報告，民進黨立委吳思瑤詢問卓榮泰，如何自評史上最「什麼」的院長？卓榮泰回答，最覆議的院長；吳思瑤說，覆議最多的院長，還有呢？卓揆說，其他都很幸福美滿；吳思瑤說，是史上最難為、挑戰最多的行政院長。

吳思瑤指出，面對國際變局、中國的步步進逼，乃至於國會受到在野黨的杯葛執政。首先是違憲法案最多，目前有3個法案都已經提出釋憲，而國會擴權法案已經被宣判違憲；其次，面對的錢坑、肉桶法案也最多，共有33案，一次性的經費或分年式的支出至少3兆3500億元起跳，非常可怕；第三，是史上總預算遭刪減最高的一次，面對這麼多的困難當中，是史上最難為的院長。

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吳思瑤說，卓榮泰也是史上最努力溝通的院長，在窮盡一切努力，各階段、各種可能性都不放棄努力，首先是去年10月11日和立法院長韓國瑜吃和解飯，11月7日又邀集各黨黨鞭到行政院玉山廳，一起針對總預算立委不應片面以修法方式，增加政府預算的支出，這違反憲法、預算法及財政紀律法；第三次的努力是總統依據憲法進行的院際協商，之後依舊不放棄溝通，努力的促成。

卓榮泰回應，面對違憲最多的法案，還好我們有救濟程序；面對錢坑法案，還好我們在立法院還有很多的機會可以好好地以福國利民的法案為優先；面對那麼多被刪減的預算，還好我有提出我們是因為新增事項很多，所以不是胡亂編了史上最高的預算，至於說溝通協調，本來就是政治上必須做的工作，不是我單一人所為，謝謝韓國瑜、更謝謝總統適時出面，謝謝朝野黨團可以坐下來討論，過去這一年行政、立法兩院在磨合期，風波起起伏伏，相信風波總會過去，風平浪靜、雨過天晴那一天總會到來。

吳思瑤說，當立法院違憲成為慣例，行政部門、憲政機關的維護憲法就是必須，因為必須善盡憲法賦予的忠誠義務，不管是提起覆議讓立法院針對窒礙難行的法案重新審視，或依循合憲程序提出暫時處分或釋憲，都是你的不得不然。

吳思瑤說，對新會期有四個新期許，擱置爭議、民生優先，充分討論、踐行民主，落實委員會中心主義，強化協商實質功能，而不是過水快轉的假協商，只重程序而沒有實質的協商，不利台灣民主的重建，期待2025年一起努力，讓台灣國會能夠重建民主。

卓榮泰說，吳思瑤是最辛苦、最強的幹事長，在民進黨團總召柯建銘帶領下，做了很多原先以為不會那麼順利的事情，這是大家努力的結果。自己出身立法院，也尊重立法院，只要立法院任何一個法案合法合憲，而且經過法定程序，經過實質的協商、經過民主的投票出來的結果，行政院一定遵守。

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