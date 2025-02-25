為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    急診病床護理人力不足 侯友宜盼中央思考如何照顧醫護、提升服務能量

    新北市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

    新北市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

    2025/02/25 15:37

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席泰山區行動治理前，於媒體聯訪中被問到，近日有急診醫師公開求救病床護理人力不足，新北目前狀況為何？侯說，如有必要將啟動區域聯防轉診制度，長期而言仍是希望中央思考如何照顧醫護人員，提升服務量能。

    侯友宜表示，春節期間已啟動加強門診、住院與急診分流制度，但這是短期因應的機制，如果有必要的時候，就會啟動醫療聯防，跟區域一起合作，進行區域聯防及轉診。

    侯友宜指出，然而長期來看，還是希望中央面對一些問題，包括如何鼓勵、獎勵醫護人員，留住人才，以及在急重症的健保給付的制度上，如何予其更好的照顧，讓急重症照顧服務量能能夠提升，當前極需中央、地方共同面對。

    市府衛生局補充，先前已請各急救責任院修正院內流程，協力加速病人出院，減少平均住院天數，強化病房周轉率，並調控急診優先入院，降低門診病人住院比例。另請醫院派專科醫師至急診室探視病人，判斷是否需緊急轉住院治療或給予治療方針指導後出院返家，減少滯留急診，且加強輕症下轉機制，病人分流至合作地區醫院。

    衛生局表示，如有因醫院急重症醫療量能不足，導致急重症病人無法獲得即時且適切的照護，將透過緊急醫療網區域聯防，依據網區內醫院即時處置量能，協助重症患者轉診。（16:03更新）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播