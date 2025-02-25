急診病床護理人力不足 侯友宜盼中央思考如何照顧醫護、提升服務能量

新北市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

2025/02/25 15:37

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席泰山區行動治理前，於媒體聯訪中被問到，近日有急診醫師公開求救病床護理人力不足，新北目前狀況為何？侯說，如有必要將啟動區域聯防轉診制度，長期而言仍是希望中央思考如何照顧醫護人員，提升服務量能。

侯友宜表示，春節期間已啟動加強門診、住院與急診分流制度，但這是短期因應的機制，如果有必要的時候，就會啟動醫療聯防，跟區域一起合作，進行區域聯防及轉診。

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侯友宜指出，然而長期來看，還是希望中央面對一些問題，包括如何鼓勵、獎勵醫護人員，留住人才，以及在急重症的健保給付的制度上，如何予其更好的照顧，讓急重症照顧服務量能能夠提升，當前極需中央、地方共同面對。

市府衛生局補充，先前已請各急救責任院修正院內流程，協力加速病人出院，減少平均住院天數，強化病房周轉率，並調控急診優先入院，降低門診病人住院比例。另請醫院派專科醫師至急診室探視病人，判斷是否需緊急轉住院治療或給予治療方針指導後出院返家，減少滯留急診，且加強輕症下轉機制，病人分流至合作地區醫院。

衛生局表示，如有因醫院急重症醫療量能不足，導致急重症病人無法獲得即時且適切的照護，將透過緊急醫療網區域聯防，依據網區內醫院即時處置量能，協助重症患者轉診。（16:03更新）

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