罷免陳冠廷也爆冒名連署 本尊按鈴提告領銜人

鄭姓男子遭冒名連署罷免案，由律師陳澤嘉陪同到嘉義地檢署控告領銜人。（記者林宜樟攝）

2025/02/25 16:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕徐姓民眾領銜的嘉義縣民進黨立委陳冠廷罷免連署案，新港鄉鄭姓男子發現自己被冒名連署，今天由律師陳澤嘉陪同到嘉義地檢署控告罷免案領銜人及備位領銜人涉嫌違反偽造私文書罪、偽造印文署押罪、個人資料保護法及公職人員選舉罷免法。

陳澤嘉說，鄭姓男子並未連署罷免，卻收到嘉義縣選舉委員會的確認函，才發現被冒名連署罷免；陳澤嘉說，根據當事人回憶，20餘年前退伍後曾受邀加入某黨擔任人頭黨員，懷疑個人資料因此遭不法取得。

請繼續往下閱讀...

陳澤嘉說，這不只是單一個案，而是可能存在計畫性、規模性及組織性的大量偽造行為，嚴重侵蝕罷免制度的公正性；由於選委會只是隨機抽查確認連署真實性，就發現偽造情形，顯示罷免連署可能存在更多未被發現的偽造簽名，甚至隱藏系統性的違法蒐集個資行為。

陳冠廷說，選舉罷免是展現不同聲音，而不是偽造不同聲音，尊重憲法賦予的罷免權跟民眾不同聲音，但不能透過偽造手段進行，偽造文書行為嚴重傷害民眾個資，破壞選罷制度秩序，依法罷免案領銜人必須負擔法律責任，背後共犯也可能面臨刑事追訴，呼籲所有被冒名連署的民眾勇敢檢舉提告，保護自身權益，他也會加倍努力，接受監督，繼續服務嘉義縣民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法