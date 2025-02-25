海外遺屬團籲移走蔣介石銅像 盼公布228加害者、教科書增篇幅

民進黨立委林俊憲（左二）25日與海外二二八遺屬返鄉團團長王克維（左一）等，舉行「2025年海外二二八遺屬返鄉記者會」。 （記者劉信德攝）

2025/02/25 16:20

〔記者李文馨／台北報導〕228事件將屆滿78週年，海外228遺屬返鄉團今（25日）在民進黨立委林俊憲陪同下發表聲明表示，228遺屬最難過的就是「殺害先人的蔣介石還在總統府正對面的中正紀念堂，高坐在那裡嘲笑台灣人」，懇求政府儘速把蔣介石銅像移走；另外，他也呼籲政府應公布228加害者，並在教科書中增加228慘案的篇幅。

2025年海外228遺屬返鄉團長王克雄、林俊憲等人今天在立法院召開記者會，王克雄說明返鄉團多項訴求。王克雄說，228慘案邁入78週年，旅居海外的遺屬，在228前夕組返鄉團返抵台灣，要紀念228慘案的犧牲，也要喚起台灣人保衛台灣的決心，避免228悲劇重演。

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王克雄表示，228遺屬最難過的就是「殺害先人的蔣介石還在總統府正對面的中正紀念堂，高坐在那裡嘲笑台灣人」，依照轉型正義條例，這種威權時代的象徵必須移除，他們懇求賴政府儘速把蔣介石銅像移走；同時盼政府公布228加害者，並增加教科書的篇幅與頁數。

王克雄指出，很多團員的先人在228遭國民黨殺害，依照國民黨的文獻記載，軍統局成立別働隊負責槍斃，而憲兵負責處理屍體。直到1947年4月初，基隆港內外有很多浮屍，「這些屍體有可能是我們的父親」，屍體被埋葬在基隆市南榮公墓的一個大坑裡，希望政府幫忙，至少在當地立個墓碑。

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