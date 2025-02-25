藍白程序委員會「沒擋」壯促法廢止案 陳培瑜籲衛環召委排入議程

民進黨立委陳培瑜呼籲，未來的衛環委員會召委都能將此案排入委員會議程，歡迎藍白立委一同討論。（資料照）

2025/02/25 15:17

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院程序委員會今（25）處理3月4日院會議程，儘管藍白立院黨團再次以人數優勢，封殺民進黨立委所提立委赴中需報備的國安修法，但並未阻擋民進黨立委陳培瑜所提廢止「壯世代政策及產業發展促進法」一案。陳呼籲，未來的衛環委員會召委都能將此案排入委員會議程，歡迎藍白立委一同討論。

民進黨團中午在程序委員會中提案，增列由民進黨立委沈伯洋等人所提出、已多次被藍白封殺的「兩岸人民關係條例修正草案」有關立委赴中納管的國安修法，以及民進黨立委李柏毅等人所提「立法院議事規則第三十五條修正草案」，擬將舉手表決、口頭表決限制在能有效清點人數，並事後確認委員可否兩方意向的會議；國民黨團則建請將上述議案「暫緩列案」，藍白立委挾人數優勢通過暫緩列案。

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沈伯洋批評，國民黨一樣提出要擋民進黨提出的國安法案，程序委員會不是一個擋案子的地方，就如同去醫院掛號一樣，「當你把文件備齊，修法理由寫完了，有15人連署了就應該進入立法院。」程序委員會並無權利把想提案的立委擋在門外。

他強調，程序委員會一但擋提案後，立法院網站是無法查詢到立委所提國安法案，實質已限制立委的提案權，希望進入第三會期後，國民黨浪子回頭，把所有立委在本會期的提案都排入到一讀會。

儘管，國民黨再次封殺，民進黨團所提赴中納管的國安修法，卻沒有提案暫緩，民進黨立委陳培瑜所提的廢止「壯世代政策及產業發展促進法」的廢止案。

陳培瑜接受本報訪問時呼籲，「壯促法」當初立法時是由上會期國民黨籍衛環委員會召委蘇清泉任內安排的法案，希望在本會期的衛環委員會召委，無論是國民黨或民眾黨，能把這個廢止案排入委員會議程，歡迎藍白立委一同討論。

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