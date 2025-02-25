孫海濤等人涉共諜案判無罪 陳冠廷：我司法審判對國安案件欠缺專業

海軍退役少將孫海濤（見圖）等4人涉共諜案被高等法院高雄分院全數判決無罪。（資料照）

2025/02/25 15:19

〔記者李文馨／台北報導〕海軍退役少將孫海濤等4人涉共諜案被高等法院高雄分院全數判決無罪一事，民進黨立法委員陳冠廷今（25）日表示，此判決結果再次證明我國司法審判對國安案件欠缺專業認知，設立「國家安全專業法庭」刻不容緩。

陳冠廷指出，法院判決理由認為「無從證明被告知悉資金來源是中國國台辦」，且將中共統戰活動簡化為「表現對台同胞之友好與歡迎」，完全忽視中共統戰手法的隱蔽性與危害性，這正是司法體系缺乏國安專業知識的明顯例證。

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陳冠廷表示，我國國安案件平均刑度僅6個月，許多案件甚至可易科罰金，讓共諜有恃無恐。他指出，去年11月他已提出《國家安全法》、《反滲透法》、《國家機密保護法》3部法案修正案，明確要求設立國安專業法庭，由具備國安專業知識的法官審理相關案件，目前修正案已送立法院院會付委審查。

陳冠廷表示，檢警調單位往往需要花費2、3年時間布線調查國安案件，卻因法官欠缺國安意識而判無罪，不僅嚴重打擊第一線執法人員士氣，更危及國家安全，「這次涉共諜案的判決結果，更加突顯我國司法體系在處理國安案件時的專業不足，改革勢在必行。」

陳冠廷呼籲，面對日益複雜的國安威脅，司法體系必須強化專業能力，未來除了強化法官專業度，他們也將持續檢視國安案件在偵查、起訴等環節是否需要進一步補強，確保國家安全體系的每個環節都能發揮應有效果。

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