前立委楊文欣癌逝享壽64歲 涉台灣最大重劃弊案判4年10月

楊文欣曾涉入有台灣最大重劃弊案、最誇張「獵地案」之稱的台中市黎明（單元二）自辦市地重劃弊案。（資料照）

2025/02/25 14:36

〔記者陳建志／台中報導〕長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣昨晚因癌症去世，享壽64歲，楊文欣曾涉入有台灣最大重劃弊案、最誇張「獵地案」之稱的台中市黎明（單元二）自辦市地重劃弊案，遭高等法院台中分院判處4年10月徒刑，也曾擔任朝陽科大董事，不過近年因身體不佳已卸下職務，今天傳出病逝讓不少人感到錯愕。

楊文欣一生的事業和父親楊天生極度相關，曾任長億實業公司副董事長，後來因楊天生事業版圖擴大並跨入政壇，曾當選省議員，並參選省議會副議長當選，還擔任過第4、5屆立法委員。

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楊文欣曾涉入有台灣最大重劃弊案、最誇張「獵地案」之稱的台中市黎明（單元二）自辦市地重劃弊案，判決指出，楊文欣等人買下兩塊土地，登記467人名下（人頭地主），每人持有面積僅A4影印紙大小，藉此取得重劃會多數的理事、監事席次，再虛列地上物拆遷補償費、公共設施工程費，從中牟利。

台中高分院2023年5月宣判，依背信等罪名，判處楊文欣4年10月徒刑，目前上訴中。

楊文欣也曾擔任朝陽科大董事，不過近年因身體健康不佳，已卸下董事職務，去年並傳出因癌症接受治療，不料最近情況轉劇，昨晚在醫院病逝，享壽64歲，消息傳出讓不少人感到錯愕。

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