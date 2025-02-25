中國權宜輪多哥籍輪船涉拖斷海纜拒配合進港 海巡強行登檢押返

「宏泰58」輪船涉嫌拖斷我台澎3號海纜，海巡押返也於船尾發現「善美7號」字眼，顯示該輪船有不同船名，可能換來換去。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/25 14:15

船尾發現「善美7號」顯見有不同船名

〔記者邱俊福／台北報導〕中資背景的多哥籍（西非國家）「宏泰58」權宜輪船，今天凌晨涉嫌拖斷我台澎3號海纜，巧遇海巡正執行驅離任務，立即以現行犯攔停，原該輪船於海象不佳下，同意配合返回台南安平港接受調查，卻在港外反悔，海巡人員立即派員4員強行登檢押返，而海巡押返也於船尾發現「善美7號」，顯示該輪船有不同船名，可能換來換去。

海巡署表示，「宏」輪於本月22日19時10分許至今日3時許，在將軍漁港西北方6浬（台澎第三海纜線北方0.5浬）滯留，海巡予以全程監控，並通報安平港信號台廣播「宏」輪7次，但均無回應。

請繼續往下閱讀...

今天凌晨2時30分許，台南海巡隊10079艇抵達將軍漁港西北方6浬，發現「宏」輪下錨滯留，即實施廣播驅離；3時8分許，「宏」輪開始往西北方航離，但3時24分，海巡署接獲中華電信初判台澎3號海纜疑似外力破壞時，立即通報10079艇攔停「宏」船，因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援。

攔停該船時，經查舷外觀為「宏泰168」，經以無線電與「宏」輪通聯時獲復，該輪為「宏泰168」，但船舶自動識別系統（AIS）顯示卻為「宏泰58」；隨後，海巡署經協調航港局提供安平港停泊碼頭，要求該船駛入安平港，一開始該船非常配合，但駛至安平港外時，突然反悔，不願駛入港內，此時海巡人員見惡劣海象轉平穩，立即派員強行登檢，中午12時15分許成功將船押返安平港。

目前該船進港後，海巡署除將對船名「宏泰168」或者「宏泰58」進一步查證，也發現船尾有「善美7號」，也會了解是否該船跟之前也涉嫌拖斷我海纜的中國權宜輪「順興39」擁有多個AIS與船名，正依國安層級處理原則，報請台南地檢署指揮偵辦中。

海巡人員強行登檢「宏泰58」中國權宜輪船。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法