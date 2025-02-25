台灣在大阪世博無國家館 民團將催生「台灣自己館」

「大阪・關西世博會」今年4月13日開幕，民間社團發起「台日共丸」活動，規劃在日本設置一棟木構造建築「台灣自己館」，展現台灣的文化實力。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/25 14:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「大阪・關西世博會」今年4月13日開幕，因台灣無法以國家名義設置展館，民間社團發起「台日共丸」活動，規劃在日本設置一處木構造建築「台灣自己館」，展現台灣的文化實力。

為期半年的世界博覽會4月將於大阪舉行，全世界有160個國家、地區參加，台灣在中國打壓之下，因為不是世博會成員，無法設立以「中華民國」及「台灣」 為名的國家展館，僅能以「玉山數位科技株式會社」民間企業名義設立「玉山館」參與。

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中台灣教授協會理事長楊聰榮今日表示，今年在大阪舉行的世界博覽會，台灣是沒有設立「國家館」的，由民團發起「台日共丸」活動，將於為期半年的世博展覽期間，在台灣各地舉辦活動，也會在日本設置由民間自行策展的「台灣自己館」。

楊聰榮指出，因為立法院刪減預算關係，即便台灣在世博有規劃一個「玉山館」，可能因經費問題無法精心設計。民間將透過多元活動，希望搭起橋樑讓去日本的民眾也能夠參與，讓國際友人能看到台灣的場館。

民進黨立委許智傑提及，台灣一定要共襄盛舉世博會，要讓台灣特色順利展出，也支持台灣走向世界。自己有推動好幾條台日航線，最新一條是熊本到高雄的航線，未來也有望直飛仙台，希望有更好聯繫交流，讓台日友誼更加深厚。

「台日共丸」活動發起人、國家文學園區協進會理事長鄭邦鎮表示，台灣曾經參加過1970年大阪世博會，這次大阪世博期間，民間會用「台日共丸」概念，盡情展現台灣的文化實力，「台灣自己館」是民間策展運動，希望用台灣文學與世博展區內最大的木造建築相呼應。

民團規劃，預計募集2300支木構樑柱的協力打造方案，以每支1萬元的認養贊助，象徵2300萬台灣人民的意志。以晶片式的小型立體結構，對應大阪世博的世界最大木構造建築，做為展現台灣文化內容的場所。

建築師林建華指出，木構造建築可循環再利用，準備在日本建立「台灣自己館」，期待社會各界踴躍支持。「台日共丸」是指台灣與日本同在一艘船，希望藉由這次策展活動，促進日本人來台旅遊。

林建華說明，由於「中華民國」和「台灣」沒辦法設立「國家館」，2025年適逢大阪世博會、瀨戶內國際藝術季，將在與直島有往來船班的岡山宇野港設展，希望吸引參觀瀨戶內藝術季、大阪世博會的遊客前往參加，至於大阪的陳展地點目前正在洽尋中。

三意學校校長吳仁麟提及，世博5年舉辦一次，台灣是海洋國家一定要面向世界，「台日共丸」代表著一艘航空母艦要開進世界，希望台灣和日本能夠一起共玩。

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