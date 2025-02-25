引黃珊珊金句酸爆吳春城 吳崢：辭職是斷尾求生？

民進黨發言人吳崢（中）昨偕立委召開記者會表示，民進黨團將提案廢止「壯促法」，呼籲藍白別再護航。（資料照）

2025/02/25 14:20

〔記者陳昀／台北報導〕深陷「壯世代政策及產業發展促進法」圖利家族企業爭議的民眾黨立委吳春城，今在立法院總質詢時突宣布請辭。民進黨發言人吳崢引用黃珊珊過去曾言「沒錯幹麼辭職？」質疑吳請辭到底是斷尾求生還是轉移焦點的煙霧彈？再次呼籲民眾黨主席黃國昌說明立場、別再護航。

吳崢表示，兩週前吳春城還在媒體上持續強調「壯促法」對國家有益，請辭會給民眾黨帶來麻煩，為何兩週後態度丕變？再者，吳春城任內用以勒索部會的「壯促法」依然存在，並持續對各部會產生強制力，吳春城個人去留不足以影響國家，這部不公不義之法令是否廢除，才是全民應該關心的重點。

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吳崢批評，黃國昌至今為止對吳春城爭議依然閉口不談，只會一再跳針恪遵利益迴避原則，民眾黨中評會日前向社會大眾聲稱，已就吳春城違反利益迴避立案調查，最重甚至要除名，但到現在調查結果依然不見蹤影，難道民眾黨打算繼續逃避？

吳崢表示，如果民眾黨想這樣船過水無痕，讓吳春城辭職後繼續利用家族的「壯世代教科文協會」投標政府標案，用「壯促法」繼續護航家族企業，那這樣的辭職只不過是轉移焦點的煙霧彈。

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