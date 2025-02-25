花蓮罷免傅崐萁遭查水表！議員批民政處長囂張跋扈威脅公務員

花蓮縣的公民團體發起罷免國民黨籍立委傅崐萁，事後卻引發「查水表」秋後算帳質疑。花蓮縣議員楊華美（左）、張美慧（右）今舉行記者會公佈民眾爆料內容。（記者王錦義攝）

2025/02/25 14:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣公民團體發起罷免國民黨籍立委傅崐萁，事後卻遭戶政人員到家中詢問，引發「查水表」的秋後算帳質疑。花蓮縣議員楊華美、張美慧今以縣府檢討報告以及LINE下令公務員外出，質疑民政處長明良臻就是整件事情的幕後影武者，楊華美說，明良臻囂張跋扈模樣讓基層公務員難以依法從事公務。

處長明良臻回應說，他沒有看到相關報告內容，中選會是獨立機關，議員怎麼看得到？喝斥公務員的定義內容是什麼？他不知道所謂的喝斥是指什麼；民政處是負責行政協助，請各機關秉持行政程序法精神，做相關的公文往來，在行政上更順暢，憑著行政程序法與公務人員服務法去查證核實，如碰到安全顧慮，提醒請同仁注意自身安全，這是非常重要，秉公處理這怎麼會有問題？

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花蓮罷免傅崐萁，月初發生戶政人員未按選罷法查對資料、逕自親訪提議人住處的「查水表事件」，花蓮縣議會要求縣府說明並提供檢討報告。議員楊華美及張美慧今舉行記者會，公布相關爆料檢舉資訊，指出明良臻在「民政處主管幫」line群組提醒「各位查對資料時務必不要單身」，質疑命公務員外出的就是明良臻。

民進黨籍議員張美慧說，她接獲爆料，在2月4日至2月5日這段時間，縣府某高層要求戶政人員複印提議人資料，公務員害怕得罪只好配合，不清楚複印用途。同時，明良臻在「民政處主管幫」line群組提醒「各位查對資料時務必不要單身」，知悉且授意基層公務員違法出外訪查，隔日爆發查水表事件，明良臻又默默收回該訊息，近期會把相關檢舉資料提供檢調單位。

張美慧強調，請縣府莫濫用行政資源對縣民查水表、不要混肴視聽欺騙百姓、更別壓迫公務人員做違法犯罪的事，依照公務人員保障法，主管的指令如果違反刑法，公務人員沒有服從的義務。選舉、罷免是憲法保障的公民權力，對於縣府行政作為，議員們都會接受陳情、站出來監督，請縣民不要害怕、不要恐懼，自由的展現個人意志，勇敢行使公民權。

無黨籍議員楊華美說，查水表事件後兩天，有公務員本於職責前往民政處拜訪明良臻處長了解事發經過，竟遭明良臻大聲喝斥。她批評明良臻囂張跋扈，花蓮縣政府上下官員對於本事件顧左右而言他，表面上想要大事化小，私底下竟大聲喝斥調查本案的公務員，拒絕配合釐清事情，相當過份。

楊華美說，公務人員本應依法行政、嚴守行政中立，避免偏袒或意圖干涉影響罷免，為維護民眾個資及罷免權利，政府查對提議連署作法皆有詳細規範。選罷法第79條規範，選舉委員會查對提議人名冊，查詢提議人姓名、身分證及地址是否正確等，由選委會函請戶政機關依據戶籍登記資料查對，用戶政機關電腦輸入確認資料正確與否即可。

楊華美強調，無論要查哪一種，都不會有派員親訪的情事發生；而戶政機關也不會主動查詢，而是被動幫忙選委會。然而，花蓮民政處副處長兼選委會總幹事吳俊毅對外說明，「戶政人員親訪是要查對戶籍」。但是檢討報告中，戶政人員的說法卻是要「登門親送簽名真偽查詢單」，雙方說詞明顯矛盾。

楊華美質疑，全台灣有數十件罷免案正在進行，同樣的程序、同樣的查對時間，別的縣市都能依法寄出查詢單，為什麼花蓮做不到？而且花蓮過去已經辦過鄉鎮長、村長罷免案、大公投等等，對連署查對並非沒有經驗，為什麼這次要自創親訪查對？而根據檢討報告的說法，查對約莫10人而已，如果需要查對簽名的數量不多，根本沒有來不及或錢不夠的問題。

明良臻曾擔任立委徐榛蔚助理、東南旅行社花蓮分公司協理、縣政府秘書兼青年發展中心執行長，因表現受到肯定，在2023年1月31日升任民政處長。縣長徐榛蔚、立委傅崐萁18日搭機赴港參加香港旅遊博覽會，明良臻也配合跟7名鄉鎮長隨團出席並坐在晚宴主桌上，推廣花蓮各鄉鎮旅遊特色，因沒有出席議會程序會而遭議員批評。

花蓮縣的公民團體發起罷免國民黨籍立委傅崐萁，事後卻引發「查水表」秋後算帳質疑。花蓮縣議員楊華美、張美慧今舉行記者會公佈民眾爆料內容。（楊華美提供）

花蓮縣的公民團體發起罷免國民黨籍立委傅崐萁，事後卻引發「查水表」秋後算帳質疑。花蓮縣議員楊華美、張美慧今舉行記者會公佈民眾爆料內容。（楊華美提供）

花蓮縣的公民團體發起罷免國民黨籍立委傅崐萁，事後卻引發「查水表」秋後算帳質疑。花蓮縣議員楊華美、張美慧今舉行記者會公佈民眾爆料內容。（楊華美提供）

花蓮縣的公民團體發起罷免國民黨籍立委傅崐萁，事後卻引發「查水表」秋後算帳質疑。花蓮縣議員楊華美、張美慧今舉行記者會公佈民眾爆料內容。（楊華美提供）

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