傳陳佩琪對2豪宅下斡旋金！黃帝穎：橘子許芷瑜到案更具必要性

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/02/25 15:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，週刊今日踢爆，柯妻陳佩琪去年選後曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億元豪宅。對此律師黃帝穎表示，柯家2戶億元豪宅錢從哪來？這樣橘子許芷瑜到案更具必要性。

黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊今爆「為了釐清4300萬元購買商辦的金流，辦案人員陸續清查相關資料發現，陳佩琪透過知名房仲業者，對看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，隨後因政治獻金假帳及京華城弊案連環爆才喊停。知情人士表示，陳佩琪後來在8月27日拿回斡旋金，若柯案晚點爆發，她看上的億元豪宅成交機率極高，可能引出更多不明資金。」

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黃帝穎指出，陳珮琪看豪宅辯稱只是看看，結果被查到看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，換句話說，陳珮琪明顯避重就輕，柯家恐有至少2戶上億元豪宅的金流未被查獲，錢從哪來？錢放在哪裡？

黃帝穎直言，經手柯文哲多筆鉅額犯罪所得的橘子，案發前被指示潛逃海外，橘子協助處理柯文哲犯罪所得已被通緝40年，現在又涉短缺逾2億元豪宅不法所得，其中有無海外資產或虛擬貨幣，凸顯橘子更具到案的必要性，柯文哲逾2億元豪宅不法所得藏海外？否則橘子何須潛逃？

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