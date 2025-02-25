吳春城請辭民眾黨立委 黃國昌：當然有慰留他

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/02/25 13:49

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城今日在立法院質詢中宣布請辭，民眾黨主席黃國昌稍早受訪時表示，他有慰留吳春城，但吳說 「美好的一仗他已經打過」。至於綠營提案廢除「壯促法」，他則反批，該法當初是三黨團簽字通過，若有問題，就應該說清楚是哪一條法有問題，以及當初為什麼同意。

黃國昌透露，大約一週前，吳春城有來找自己，並對於黨團支持壯促法表達感謝，也坦言民進黨對他人格毀滅的抹黑感到心灰意冷，覺得政治很險惡。吳春城說，當初「壯促法」研商過程中，民進黨立委吳思瑤代表行政部門跟他協商，最後三讀通過，民進黨立委也來拍照，沒想到為了政治鬥爭 民進黨對他這樣攻擊。

請繼續往下閱讀...

「吳春城今日在總質詢光明磊落，吐露他過去十年推動壯促法的歷程！」黃國昌認為，吳一直貫徹自己的理念，去年行政院長卓榮泰會完全贊成壯世代理念，但民進黨卻為了政治攻擊，說翻臉就翻臉，吳春城才說「人前牽手牽手、人後下毒手」。

黃國昌進一步說，他當然有慰留吳春城，但吳說 「美好的一仗他已經打過」，柯主席當初邀他當不分區就是推為了壯促法，既然任務到了就回到民間推動壯世代理念。

針對媒體人黃智賢呼籲，國民黨立院黨團總召傅崐萁應支持廢除壯促法，若國民黨選擇跟吳春城站在一起，恐怕會跟吳一同墮入深淵。黃國昌直言，對這種個別的媒體人評論他沒意見，應該去問傅崐萁。

黃國昌強調，「壯促法」當初是3黨團簽字通過的，若有問題，就應該說清楚是哪一條法有問題，以及當初為什麼同意，公共政策就事論事啦，那種一天到晚挑撥離間，搞不清楚狀況的人的評論，沒有回應的必要。

「民進黨何時會善罷甘休？」黃國昌批評，大家就事論事，當初民進黨提出行政部門看法，法條也是由民進黨立委簽字確認，「壯促法」他是最後一個簽字的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法