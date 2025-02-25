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    吳春城辭立委 黃智賢：想換取壯促法繼續存活

    民眾黨立委吳春城25日於院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，並於最後宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委吳春城25日於院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，並於最後宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

    2025/02/25 14:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則，檢方已分案偵辦。吳春城今在院會質詢中宣布請辭。名嘴黃智賢表示，吳春城辭立委想換壯促法繼續，只要壯促法不廢，吳春城家族，可以吃十輩子，所以辭不辭，壯促法都必須廢，就這麼簡單。

    黃智賢在臉書PO文表示，吳春城今天宣布辭立委，他是想要換取壯促法繼續存活，想台灣人會因為同情他辭立委，就不再追究壯促法，但是這是不可能的，他為自己辯解，說壯促法沒有包山包海，包山包海？壯促法幾乎要包宇宙，山海算個啥？

    黃智賢指出，連故宮都要因為沒有把銀髮政策，改名字為壯世代，而被他囂張的凍結2000萬預算了，現在都已經有2億預算，因為他要逼各部會搞壯世代而被凍結了，吳春城竟然還喊冤？他還扯，說45歲以上被歧視云云，問題是，推出中年，中老年，老年政策是一回事，訂個怪異名詞，然後申請商標，然後強逼政府跟人民使用你的名詞跟定義，賺個幾世代，那可是另外一回事。

    黃智賢續指，把台灣現有的，跟未來的所有政策都大口吞下去，那又是另外一個更可怕的層次，所有55歲以上的就業、教育、金融、醫療、住宅、交通、娛樂，這真的不是包山包海，這是包宇宙，作為壯世代名詞發明人，法案推動人，只要壯促法不廢，吳春城家族，可以吃十輩子。

    黃智賢分析，不要以為只有他家族企業可以包中央跟地方標案，事實上，所有包中央地方標案的企業與單位，勢必都要被迫跟他合作。而且壯促法成為政府政策，會推動全台灣所有人配合，所以吳春城家族企業，商機無限，更可怕的是，只要在台灣運作成型，就可以利用人脈跟政治關係，去大陸強迫推銷，大陸是14億人口，想想，吳春城家族，應該可以吃上五百代。

    黃智賢直言，所以吳春城辭不辭，壯促法都必須廢，就這麼簡單。

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