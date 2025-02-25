新竹棒球場開挖發現廢棄物 議員林彥甫：市民要的是何時重啟

新竹棒球場挖出電線等廢棄物。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/25 15:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，進入棒球場實地現勘，發現外野區域挖出廢棄物包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等，議員質疑廢棄物是否外運回填，要求檢調徹查。代理市長邱臣遠也呼籲檢調及監察院徹查，盡速釐清真相。

市議員林彥甫說，竹市棒球場是挖出營建廢棄物？還是營建剩餘土石方？範圍有多大？市府必須給出官方說法。在情況未明之前，憑幾張圖就說場地有大量營建廢棄物，很明顯是有人刻意在帶風向，試圖模糊焦點。目前市民、球迷最期待的是棒球場何時可以重啟，排水不良、土壤級配以及停車場負重等等的問題，一再用「開挖棒球場」來當擋箭牌，只會讓人更看清市府的施政不力。

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棒球場設施改善監督小組召集人、市議員吳旭豐指出，嚴重懷疑這些東西是不是從外面運進來再填進去的，不只有就地回填的廢棄物，也發現一些本來應該在正常土壤配給裡頭的區域發現混凝土，質疑這就是廠商巨佳一拖再拖、一直拖延棒球場開挖的原因。

市議員陳慶齡說，廠商就是把廢棄物、垃圾直接埋在地底下，反正大家看不到。市府要改善，但是廠商聲請證據保全，導致市府不能夠進行工程，現在才挖2個洞就挖出這麼多垃圾。

市議員李國璋說，外野的土肯定是不能用了，如果要做人工草皮來覆蓋的話，內野的部分的土還是得重新翻掉再重鋪。

新竹棒球場開挖外野區。（記者蔡彰盛攝）

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