吳春城請辭立委 世代共好協會理事長張育萌：壯促法還沒廢

民眾黨立委吳春城25日於院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，並於最後宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則引發爭議，吳春城今日突然在院會質詢中宣布請辭。對此世代共好協會理事長張育萌表示，溫馨提醒，壯促法還沒廢。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰進行施政方針及施政報告並備質詢，吳春城在質詢中細數推動壯世代法案的點滴過程，並於最後宣布辭去立委。吳結束質詢後，民眾黨立院黨團主任陳智菡原本捧著花束想贈花給吳春城，但吳匆匆地離開議場，並未回應大批媒體的訪問。

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張育萌在臉書PO文表示，吳春城用總質詢宣布辭立委，沒有錯幹嘛辭職？吳春城稱「註冊商標是很多NGO都會用的行為」，還舉例世界展望會、紅十字會都會註冊商標，張育萌回擊「什麼啦，世界展望會有在立法院通過世界展望促進法嗎？怎麼都要辭職了還是不知道重點是什麼。」

張育萌直言，吳春城稱自己推壯世代沒拿一毛錢，還問有給過他一毛錢的部會請舉手。張育萌質問「請問誰會舉手。他如果問：我家族相關企業標過你的部會標案請舉手，場面可能就不一樣了，溫馨提醒：壯促法還沒廢。」

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