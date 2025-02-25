王婉諭：惡法「壯促法」應廢止 本週將向立法院提請願案

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/02/25 12:38

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則引發爭議，吳春城今日突然在院會質詢中宣布請辭。時代力量黨主席王婉諭表示，吳辭立委，不代表他的家人退出戰國策、壯世代教科文協會等，該惡法必須盡快被廢止，她本週將向立法院提起請願案，呼籲國會立即廢止「壯世代促進法」，

王婉諭指出，稍早，吳春城宣布辭去立委，高喊哈雷路亞，轉身去當傳教士，但直到剛剛的質詢，吳還是堅持自己是為人民請命、遵守利益迴避、守護商標不被濫用，那既然這麼大義凜然，沒做錯為什麼要辭職？

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「既然吳春城已經辭職，要怎麼繼續胡扯，也都是茶餘飯後的笑話了。」王婉諭認為，現在的重點是，「壯促法」這個惡法必須盡快被廢止，吳春城辭去立委，不代表他的家人退出戰國策、壯世代教科文協會以及旗下一大堆相關組織、企業；反之，他只是修法完成、功成身退、華麗轉身。

王婉諭續指，再者，整部「壯世代政策與產業發展促進法」法案，本來就只是為了圖取個人利益，卻要耗費整個社會、政府的資源，條文內容疊床架屋、世代不正義、混淆視聽，這樣的法案，如果不立即廢除，未來只會衍生更多問題。

王婉諭強調，立法院今天已經正式開議，但截至目前為止，藍、白對於是否廢止「壯世代促進法」都還繼續問A答B，拒絕正面回應。本週，她會以公民的身份，循正式程序，向立法院提起請願案，呼籲國會立即廢止「壯世代促進法」，就來看看，到底還有誰要繼續護航這個惡法，堅持壯下去。

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