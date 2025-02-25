卓榮泰談中央政府總預算脫稿問藍白：哪項不重要 請先進指教

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 13:56

〔記者李文馨／台北報導〕卓榮泰今（25日）率部會首長赴立法院進行施政報告並備詢。談及中央政府總預算，卓榮泰脫稿表示，今年歲出扣除新增預算與去年相同，再經過大幅刪減，今年預算就比去年少；他質問，今年六都、地方政府的預算都在增加，國家經濟成長也在增加，但為何中央政府總預算卻比去年少？「難道新增的項目都不要做嗎？哪一項不重要？請先進指教」。

國民黨立委在杯葛卓揆施政報告後全體退席，現場無藍委聆聽施政報告。立法院長韓國瑜在總質詢前特別強調，呼籲各黨團所有總質詢時間，請務必推派輪值委員進駐議場，不要讓畫面空蕩蕩，非常非常的難看，再一次拜託各位黨團。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，今年度中央政府總預算規模為新台幣3兆1325億元，較去年增加2806億元，因為新增許多項目，所以預算才比較高，至於新增的項目是什麼，他已經講過無數次，但很多人很難記得住，他必須再講一次。

卓榮泰指出，2806億元的新增項目，包含公共建設798億、國防經費415億、健保財務協助⽅案336億元 、健康台灣深耕措施60億元 、國家癌症防治計畫40億元、撥補住宅基⾦興辦社宅等200億元 、國民年⾦136億元、科技發展計畫190億元，以及2歲至未滿6歲幼兒照顧及服務49億元。

「哪一項不重要？哪一項可以不要做？」卓榮泰強調，就是因為2806億元的新增項目是以前沒有的，今年的預算才會達到3兆1325億元的歲出，扣除新增預算為2兆8519億元，與去年一樣，再經過大幅的刪減，今年的預算就會比去年少。

卓榮泰表示，今年六都的預算、地方政府的預算都在增加，國家的經濟成長也在增加，但為何中央政府的預算卻必須比去年少？難道新增的項目都不要做嗎？「哪一項不重要？請先進指教」。

卓榮泰強調，當前經濟成長快速，公共服務量能也必須因應增加，3兆1325億的歲出預算不是沒有他的道理的，請大院委員先進、委員也可以支持，政府有義務全力照顧、全速發展的基礎建設，以不辜負全體人民的努力。（14:22更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法