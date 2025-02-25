5小黨偕公督盟籲藍白別再癱瘓國家 同意覆議是補救總預算唯一的路

時代力量等5在野黨及公督盟今日共同召開記者會呼籲，藍白應停止政治鬥爭、別再癱瘓國家，同意覆議是補救總預算唯一的路。 （記者陳鈺馥攝）

2025/02/25 13:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨、民眾黨大砍今年度中央政府總預算逾2千億元，總預算案送出立院更未明列總刪除數，行政院擬於27日提出覆議。時代力量、社會民主黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進黨、台灣綠黨5個在野政黨及公督盟等，今日共同召開記者會呼籲藍白應停止政治鬥爭、別再癱瘓國家，同意覆議是補救總預算唯一的路。

公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，目前在立法院的民眾黨，並不是代表進步力量的小黨，還反扣其他小黨是民進黨側翼。今天5個本土小黨站出來，就代表國會真的出了很大問題，可以看到藍白兩黨主政的立法院，並未給台灣人民帶來新希望。藍白所做之事是修法讓立院獨大、阻礙行政權、拖垮財政紀律、攻擊司法威信、癱瘓憲法法庭、修弱國安國防、放寬中國的入侵、挑撥社會對立、終結民主台灣。

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「預算不是不能刪，而是不要胡亂刪！」張宏林痛批，藍白審理總預算案是「無差別攻擊」，怎會想把政府單位業務費刪到只剩1元，甚至將機關預算刪到變成負數，這種是負責任的政黨嗎？根本毫無專業，到現在還在嘴硬，竟然刪減及凍結額度，到現在都算不出來，只會丟給行政院讓你看著辦，這是全世界民主國家的笑話，「這種爛國會，可以不罷免嘛！」

張宏林示警，如果立法院不同意覆議，今年度總預算案絕對會來不及。因為立法院2月25日才開議，依法所有凍結案都須做院會專報，每週僅二、五開全院院會，現在距離5月只剩20幾週可以審議上百個凍結案，如果5月沒有審議完畢，又要放假進入下一個會期，按照立法院9月才要開議，將實質癱瘓國家。

他質疑，3兆中央政府總預算已經弄到烏煙瘴氣，還有5兆國營事業單位的預算還沒有審，立法院能夠審得完嗎？若不虛心接受同意覆議，藍白就是故意要癱瘓國家，現在的國、眾兩黨不僅是笨，而且還非常壞，應該把這種「又笨又壞」政黨清除出國會。

時代力量黨主席王婉諭批評，這次總預算審查結果無法提供具體的減列數字，直接違反「預算法」。立法院不敢寫明、算不出來「共計減列」多少錢，原因在於藍白兩黨聯手通過的「院會減列」與「通案減列」預算案充斥自相矛盾，而且金額也不確定，這是非常離譜。

台灣基進黨主席王興煥說，國防預算遭刪減84億元、凍結900億元，可能被視為對中國示好的訊號。藍白提出「流用」與「第二預備金」做為補救手段，是對立法權的自我作賤、侵犯行政權、對預算倫理的徹底無知。他強調，「唯一合憲的修正方式是行政院提起覆議，立法院通過後重新審議，這才是憲法國家對體制的尊重」。

社會民主黨召集人徐雍痛批，藍白兩黨對自家立委的提案毫無品管、放任濫提，為了壓制人民的聲音，僅因「黑熊」、「青鳥」等字眼，就凍結部會預算，甚至刪除消防員頭盔的預算，這種做法形同思想審查、對人民戒嚴。

小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵質疑，做為女性政黨，他們深知「錢該花在該花的地方」。若家中財務管理者以「孩子成績不好」為由刪減補習費，或以「飯菜不合口味」為由凍結買菜預算，要等到你煮出符合胃口的菜才要解凍，邏輯顯然荒謬。

台灣綠黨發言人王彥涵說，讓政治獻金公開透明的「陽光法令」長期由監察院負責，藍白大砍監院預算，難道想開「獻金黑箱」大門？行政院應提起覆議，立法院應同意覆議並重新審議總預算，才能真正維護國家長遠利益，避免政治鬥爭繼續拖累國家發展。

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