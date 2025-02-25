吳春城辭立委！民眾黨：相信會持續推動壯世代理念

民眾黨不分區立委吳春城今天突然宣布辭職，揮別立法院。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 12:58

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則，檢方已分案偵辦。吳春城今在院會質詢中宣布請辭一事，民眾黨則發聲明說，尊重吳春城委員的決定並給予支持，相信吳委員未來回到民間，會持續推動壯世代理念。

民眾黨指出，吳春城委員為推動壯世代，將之視為一生職志，「壯世代政策與產業發展促進法」在經過民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤代表行政部門進行協商，三黨皆有共識的情況下，逕付院會三讀通過，無奈民進黨因政治鬥爭對「壯促法」進行抹黑攻擊，污名化自己也簽字通過的法案，破壞當初立法初衷，也在民進黨惡意製造的衝突中，又更加深了世代對立。

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民眾黨強調，「本黨尊重吳春城委員的決定並給予支持，相信吳委員未來回到民間，會持續推動壯世代理念」，而面對超高齡化社會的來臨，跨世代所面對的社會變化與挑戰，民眾黨也會持續關心，並付諸行動。

立法院民眾黨黨團發聲明表示，吳春城進入立法院後，致力督促政府嚴肅面對超高齡、少子化人口衝擊、減少年輕世代沈重壓力，提出「壯世代政策與產業發展促進法」希望以正向解方，創造世代共榮。該法案經三黨協商取得共識後，逕付院會三讀通過，立法過程完備，經總統公布生效。

聲明續指，經朝野協商取得共識、三讀通過的前瞻性法案，於立法完成後，竟遭到民進黨與其黨團惡意抹黑攻擊、民進黨執政無方，為鬥爭政敵、取得政治紅利，不惜扭曲事實撕裂對手、打擊在野政黨，甚至不惜提案「廢止壯世代法案」，要讓國家社會好不容易取得的進程走上退步回頭的老路。

「壯促法不應遭汙名化，民眾黨團推動前瞻法案、堅定改革的理念更不容抹滅。」聲明強調，對於吳春城決定請辭立委以明志，回到民間繼續推廣壯世代，促進跨世代合作、完成人生職志，黨團雖不捨但仍予以尊重並給予最深切的祝福。

民眾黨團重申，感謝吳春城加入黨團的一年與黨團成員齊心共濟、承擔黨團幹部之義務與責任，美好的一仗我們一起打過。未來，黨團與春城委員也將繼續在不同崗位為推動國家社會進步而努力、為全體台灣人不分世代所面對的巨變與課題而努力，為所有需要的人推動改革進程，努力不懈，堅持理想，不忘初衷。

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