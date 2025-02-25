急診大塞車！卓榮泰：力推住院整合照護、促進健保永續

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 13:03

〔記者李文馨／台北報導〕醫院壅塞問題延燒，行政院長卓榮泰今（25）日到立法院進行施政報告時特別提到，對於近期醫療上造成民眾的不便以及對生命造成的危險與不安深感遺憾，政府會有充分準備，推動住院整合照護系統，這是未來必須完成的目標。

卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。卓榮泰表示，行政院將為青年擴大社會照顧、為產業推動創新經濟、為永續開發多元綠能、為人民打造健康台灣、為均衡台灣促進城鄉發展、為國家形象營造台灣國際品牌、為多元族群守護文化及權益，及為壯大台灣捍衛安全、強化國防。

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在為人民打造健康台灣，卓榮泰說，全民健保已開辦30年，為持續促進全民健康、全齡照顧、貢獻國際衛生安全體系等總統府「健康台灣推動委員會」願景，行政院將推動十大「健康台灣」新制，包含長照3.0、住院整合照護服務、擴⼤癌症篩檢服務、三⾼防治888計畫並促進健保永續。

此外，面對急診壅塞狀況，卓榮泰也脫稿表示，對於最近在醫療上造成大家的不便，以及對生命造成的危險與不安，「我們深感遺憾」；他強調，他們會有充分的準備，真正推動住院的整合照護，這個是將來一定要完成的目標。

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