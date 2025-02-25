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    盧秀燕赴日考察巨蛋 首奔北海道經「鎌之谷棒球場」取經

    盧秀燕赴日考察巨蛋，首奔北海道經「鎌之谷棒球場」取經。（圖：市府提供）

    盧秀燕赴日考察巨蛋，首奔北海道經「鎌之谷棒球場」取經。（圖：市府提供）

    2025/02/25 12:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨（24日）赴日展開為期6天考察，參觀「鎌之谷棒球場」（ES CON FIELD HOKKAIDO）及「北海道棒球園區」，取經球場設計及營運等，盼汲取成功經驗，作為台中興建大巨蛋規劃參考。

    盧秀燕昨日下午1點多即抵達北海道，前往參訪日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊的全新主場「鎌之谷棒球場」，由球場開發本部長前沢賢先生親自接待、區域開發部長小川太郎先生導覽，盧秀燕巡視球場與牛棚，對於球場設備包括球場螢幕、護網設計及草皮養護等細節逐一探詢，也進入參觀不對外開放的教練辦公室與球員休息室等多元設備。

    盧秀燕說，球場於2023年啟用，是日本最具創新概念的棒球場，不僅擁有伸縮式屋頂設計，還結合飯店、商場、溫泉設施及智慧科技，創造全新的球迷體驗模式。

    市府團隊除關注場館在硬體結構設計，另參考其營運管理模式、企業合作策略及球迷參與機制等方面的發展，作為台中巨蛋及未來大巨蛋的規劃參考。

    市府指出，鎌之谷棒球場位於北海道北廣島市的棒球園區內，整個園區佔地約32公頃，球場面積約5公頃，可容納3萬5千名觀眾；外觀以北海道傳統房屋風格設計，內部設備則包括內野草皮區導入受美職大聯盟（MLB）球團與球員好評的「B1K」特殊草皮，比天然草皮的耐久性更高，減輕球員的身體負擔。

    此外，該球場採用伸縮式屋頂減少天候影響，園區內還有棒球主題飯店、露營場、溫泉、餐廳、購物商場、戶外遊樂區、農業學習設施等附屬設施，甚至有F Village醫療中心及Masters Veras Hokkaido Ballpark樂齡公寓，結合居住、教育、醫療與社會福利機能。

    另值得一提的是，台灣與北海道日本火腿鬥士隊的關係深厚，多位台灣球員曾旅日效力於火腿隊，包括陽岱鋼（2006年-2016年）、王柏融（2019年-2023年）、孫易磊（2023年-）及去年年底剛簽約加盟的古林睿煬，更是台中子弟；火腿隊也將於3月1日、2日來台與中信兄弟及統一獅進行交流賽。

    盧秀燕赴日考察巨蛋，首奔北海道經「鎌之谷棒球場」取經。（圖：市府提供）

    盧秀燕赴日考察巨蛋，首奔北海道經「鎌之谷棒球場」取經。（圖：市府提供）

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