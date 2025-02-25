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    傳陳佩琪對2豪宅下斡旋金！黃國昌批：黨檢媒「朕沒給的不准要」

    週刊今日踢爆，柯文哲妻子陳佩琪去年選後曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億元豪宅。民眾黨主席黃國昌（左）怒批週刊黨檢媒三位一體，「朕沒有給你的不准要，否則你的下場就跟民進黨立委林岱樺今天面臨的情況一樣。」（記者劉信德攝）

    週刊今日踢爆，柯文哲妻子陳佩琪去年選後曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億元豪宅。民眾黨主席黃國昌（左）怒批週刊黨檢媒三位一體，「朕沒有給你的不准要，否則你的下場就跟民進黨立委林岱樺今天面臨的情況一樣。」（記者劉信德攝）

    2025/02/25 12:33

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，週刊今日踢爆，柯妻陳佩琪去年選後曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億元豪宅。民眾黨主席黃國昌今日怒批，那一本垃圾週刊，真的是黨檢媒三位一體，「朕沒有給你的不准要，否則你的下場就跟民進黨立委林岱樺今天面臨的情況一樣。」

    《鏡週刊》揭露，柯文哲去年選後，擔心1.1億元選舉補助款被妻子陳佩琪拿走，他就不能用了，曾向大帳房李文宗求助，但仍擋不住陳買房看豪宅的行動，除了已曝光的4300萬元商辦，陳還曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億元豪宅，最後因柯文哲身陷假帳風爆，豪宅沒買成，陳佩琪也取回斡旋金。

    對此，黃國昌上午受訪時痛批，那一本垃圾週刊，真的是黨檢媒三位一體，發揮得淋漓盡致，「朕沒有給你的不准要，否則你的下場就跟林岱樺今天面臨的情況一樣。」

    民眾黨團主任陳智菡補充，選舉補助款屬於政黨跟候選人，本就可以合法支配跟運用，鏡週刊的心有多黑，可以把合法的事情寫成非法，到底週刊還要寄生柯文哲賣週刊，產製這些非法的東西到什麼時候。

    陳智菡質疑，週刊稱「買豪宅可能引出更多不明資金」，有的事情就有，沒有的事情就沒有，什麼叫做引出更多不明資金，憑什麼把合法寫成非法；再者，人民有秘密通訊的自由，這些黑心媒體、檢調，可以凌駕於憲法之上，殘害人民秘密通訊的自由嗎？

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