不法金流恐高達3700萬? 林岱樺：會在法庭上自證清白

民進黨立委林岱樺。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 11:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委涉嫌詐領助理費及政治獻金案，20日遭檢調搜索約談，21日被檢方諭令100萬元交保，外傳林岱樺涉不法金額恐達3700多萬元，高雄地檢署對此不願回應，而林岱樺則發表聲明，指案件還在偵查中，但很多細節不能多做回應，但會在法庭上證明清白。

據悉，崇信佛法且茹素多年的林岱樺，與轄區通法寺的關係匪淺，通法寺住持釋煌智涉嫌以林父為名成立基金會，將政治獻金違法洗進通法寺，手法與柯文哲所涉政治獻金案如出一轍；此外，林岱樺也被控以妹妹林岱縝等人當人頭，將助理費詐出匯入林岱縝等人的帳戶，待累積至一定金額後，再由胞弟林岱融所屬的稅務事務所，將錢存入林岱樺的私人帳戶挪作私人支配使用，兩案相加的不法金額3700多萬元。

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林岱樺21日被檢方複訊後諭令100萬元交保，並限制住居、出境、出海，而她的的胞弟林岱融、黃姓、王姓2名服務處人員，則在檢方複訊後向法院聲請羈押，但法官審理後裁定3人交保，雄檢不服，已提出抗告，高雄高分院預計今天將做出裁定。

林岱樺今日發表聲明，重新強調自己「經得起千錘百煉、不貪不取的人」，並指出「這幾天有非常多謠傳，有人說我會退出初選，甚至也有報導一直不斷說我會脫黨參選，這都不是事實。我相信司法會還我公道，也相信民進黨內的機制」。

高雄地檢署則指出，目前全案正在偵辦中，對於林岱樺案的金流及相關案件情節不願做出回應。

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