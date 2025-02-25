國民黨：林靜儀又嗆急診醫師「譏諷回文」 賴總統醫改政見幾全跳票

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/02/25 14:04

〔記者施曉光／台北報導〕衛福部次長林靜儀日前在社群平台上對嗆一名抱怨一床難求的急診醫師「小腦袋」，國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑林靜儀引發眾怒後，行政院長卓榮泰才幫忙緩頰，林靜儀上午又在Threads上面回嗆第一線醫護在崩潰邊緣的求助是「譏諷回文」，不但毫無反省，也完全忽視醫護的沉痛呼救，應該立即下台！

此外，凌濤也抨擊賴清德總統競選時提出的醫療改革政見，如今幾乎全面跳票，包括護理人員白班津貼已研擬超過1年，至今毫無進展；健保點值凍漲，多年未調整，導致醫院入不敷出，政府寧願做大內宣就是不漲健保點值；急診超載、轉院困難，病患苦不堪言。他說，醫護早已不堪負荷，賴清德應該停止政治鬥爭，正視殘破不堪的醫療體系。

請繼續往下閱讀...

凌濤表示，面對醫療體系的困境，賴清德總統與卓揆還要繼續包庇林靜儀，任憑醫護士氣潰散？總統府日前聲稱「預算遭刪凍，導致慰勉金縮水」，卻轉頭在官邸舉辦烤肉派對，「當醫護人員過勞崩潰，政府卻說沒錢發津貼，這種冷漠對比令人心寒。」

凌濤還說，「賴總統、賴醫師，從災害慰問金的吝嗇發放，到包庇高官嗆聲第一線醫護，您是鬥爭到麻木不仁了嗎？還是乾脆成立「烤肉國家隊」、「呵呵國家隊」算了？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法