今年首個歐洲議會議員訪團 拉脫維亞籍伊亞伯率團訪台5日

歐洲議會跨黨派議員團24日至28日訪問台灣，由拉脫維亞籍的歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯率團。（外交部提供）

2025/02/25 12:14

〔記者黃靖媗／台北報導〕歐洲議會跨黨派議員團昨（24）日至28日訪問台灣，由拉脫維亞籍的歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs）率團。外交部指出，這是歐洲議會今年第一個歐洲議員訪團，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，並與公民團體及智庫交流地緣政治及科技創新發展等議題。

訪團成員包括奧地利籍的歐洲議會議員海德（Hannes Heide）、波蘭籍的穆拉奇（Arkadiusz Mularczyk）、斯洛維尼亞籍的蒲立齊（Vladimir Prebilič，）及團長伊亞伯的政策顧問萊品斯（Kārlis Ralfs Lapiņš）等人。

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外交部指出，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部次長吳志中款宴，並將與立法院、政府部會、公民團體代表及智庫就我國政經發展現況與展望、台歐盟經貿關係、地緣政治及科技創新發展等議題深入交換意見，探索合作契機。

外交部表示，歐洲議會外交委員會（AFET）剛於1月30日表決通過「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）年度執行報告決議案，納入支持台海和平穩定、反對任何試圖以武力改變台海和平穩定現狀的片面行徑、譴責中國持續扭曲聯合國大會第2758號決議，以及呼籲歐盟協助提升台灣安全韌性等多項友台條文。

外交部說，他們誠摯感謝歐洲議會持續以實際行動力挺台灣，未來我國將在既有良好緊密的基礎上，與歐洲理念相近夥伴攜手合作，共同強化民主韌性並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

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