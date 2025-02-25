和平區農會理監事選舉 現任總幹事未能掌握過半席次恐無法連任

和平區農會會員代表大會，投票選舉理監事。（記者歐素美攝）

2025/02/25 11:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區農會今天召開會員代表大會，選舉理監事，由於前和平區農會秘書蕭金木有意競選總幹事，兩派競爭激烈，選舉結果，9名理事，現任總幹事李順冬只掌握4席，恐無法連任，李順冬對此表示，平常心看待，現任理事長楊淑青雖支持蕭金木，但李順冬於現場仍與楊淑青有說有笑，展現風度。

和平區農會今天上午召開會員代表大會，選舉理監事，31位代表，1人4票選理事，共16人參選，結果由楊淑青、曾德總、王秋助、任曹葡萄、吳麗筍、徐盛宗、鄒盛達、林相義、林照等9人當選；監事4選3，由羅世州、黃柏瑞、陳俊宇3人當選。

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據了解，9席理事中，現任總幹事李順冬只掌握4席，未過半數，恐無法順利連任總幹事。

李順冬對此表示「平常心看待」；現任和平區農會理事長楊淑青雖支持蕭金木，李順冬在現場仍與楊淑青有說有笑，還一起比讚，展現風度。

和平區農會表示，將於3月5日召開理監事會議推選理事長，再聘任總幹事，若李順冬無法順利獲聘連任，將重新公告遴選總幹事。

和平區農會召開會員代表大會選舉理監事，現場唱票。（記者歐素美攝）

和平區農會總幹事李順冬（右）在理監事選舉結果中未能掌握過半席次，恐無法連任，仍與支持對手的理事長楊淑青一起比讚，展現風度。（記者歐素美攝）

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