修政治獻金法幫罷團開後門？內政部長劉世芳否認

內政部長劉世芳今早針對「政治獻金法」修正草案表示，要修法就沒有開後門的問題。（記者劉信德攝）

2025/02/25 11:48

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部日前提出「政治獻金法修正草案」，增訂罷免案領銜人及被罷免人可收受政治獻金的機制，相關草案已送交行政院審議，被質疑是在為罷團「開後門」，內政部長劉世芳今日於立法院受訪時否認此事，她表示，既然要修法就沒有開後門的問題，現在的政治獻金法只有政黨可以收受政治獻金，政黨收受政治獻金是長年的，但政黨或政治團體能不能收受政治獻金，裡面牽涉到有沒有中資經過陸港澳，尤其是經過數位管道進來，這就是非法收取的部分，這些內政部、監察院、行政院會做審慎考慮。

劉世芳說，政治獻金法很久以前就知道需要大修，行政院正在召集內政部、選委會、陸委會、監察院等，大概有30多條要修，政府會根據現在社會上許多不同的想法，有沒有進一步修法的空間持續努力，未來等行政修法完成，視狀況送立法院。

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傳黨內屬意參選高雄市長 劉世芳：二不一沒有

另外，民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，傳出黨內屬意由劉世芳參選高雄市長，對此，劉世芳表示，她已經對這個議題提出「二不一沒有」回應，不介入黨務、不介入選務，沒有評論。

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