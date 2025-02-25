饒慶鈴訪帛琉 5月迎南島舟船到台東

台東縣長饒慶鈴於今（25）日拜會帛琉副總統歐宜樓（Raynold Arnold Oilouch）。（台東縣府提供）

2025/02/25 11:22

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長饒慶鈴率團前往帛琉交流參訪，今（25）日拜會該國副總統歐宜樓（Raynold Arnold Oilouch），雙方就文化交流、傳統技藝合作、造船人才及觀光發展等議題展開討論。饒慶鈴表示，期盼透過此行促成更多合作契機，共同推動南島文化的永續發展，5月將迎接帛琉航海船Alingano Maisu號來台東。

饒慶鈴表示，台東與帛琉共享南島民族文化，雙方在航海技術、造舟工藝及海洋保護方面有許多相似之處，期待透過此次交流訪問行程，進一步強化合作。台東縣政府也全力推動雙方的造舟技藝及文化交流，5月將正式迎接帛琉航海船Alingano Maisu號來台，屆時將有來自各部落的族人一齊攜手歡迎，並舉行盛大的海上迎接儀式，共同慶祝這值得紀念的重要時刻；此外，也將辦理國際海洋文化分享會，彼此分享部落歷史及造舟技藝的知識。

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帛琉副總統歐宜樓對台東一行的到訪表達熱烈歡迎，並肯定台東縣政府在原住民族文化傳承、海洋環境保護及技藝傳承方面的努力，雙方並期許未來能在文化、教育及經濟發展上建立更緊密的合作關係。

台東縣政府此次訪問帛琉，也將拜會人力資源、文化暨觀光發展部、帛琉南女王Bilung、北女王Ebil Reklai，以及參訪噶瑪榮文化中心男人會所、芋頭田等。此外，將參訪南島民族論壇帛琉總部，進行航海、文化與觀光交流。饒慶鈴強調，期盼透過這次行程，促成更多雙方合作契機，並事先歡迎5月將航向台東的南島舟船帛琉Alingano Maisu號，屆時雙方將攜手舉辦航海及造舟文化的盛宴，共同推動南島文化的永續發展。

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