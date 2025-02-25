立法院新會期今開議 卓榮泰施政報告強調「團結比什麼都重要」

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 11:35

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰今（25）日率部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。卓揆在口頭報告中以去年世界12強棒球賽為例，強調「團結比什麼都重要」；他強調，面對國家未來挑戰與機會，行政院及立法院應在尊重與包容的基礎上，合作推動福國利民法案，這也是民眾衷心期盼。

卓榮泰於上午10時21分進行施政報告，國民黨團隨即上台杯葛，不滿政府對急診壅塞問題無作為，高喊「謊言政府、詐騙治國」、「苦民所苦、還錢於民」等口號；民進黨團則高舉「報告備詢、理性對話」的標語要求繼續開會。

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雙方對峙約5分鐘後，朝野立委陸續回座，僅剩國民黨團書記長王鴻薇留在台前高舉抗議標語。期間綠委陳亭妃與王鴻薇上前制止、兩人發生推擠衝突，立法院長韓國瑜則呼籲大家深呼吸，維持議場秩序、展現風度，隨後卓榮泰重新上台進行報告。

卓揆首先表示，如何形容2024年的台灣？從年初民主大選成果，新政府成立，歷經行政、立法兩院的磨合，及國際間文攻武嚇與戰爭威脅，加上經貿秩序快速變化，產業供應鏈重組，在國人辛勤辛苦努力及產業界合作發展之下，2024年的台灣是「在整合中進步，在調適中豐收」的一年。

卓榮泰指出，面對國家未來的挑戰與機會，行政院及立法院應在尊重與包容的基礎上，合作推動各項福國利民的法案，而這也是民眾最衷心的期盼。行政院對於立法院通過的法案如認有重大爭議、窒礙難行，可經總統核可移請覆議、聲請釋憲等循憲政程序尋求救濟，最終則由憲法法庭明確分際，維護憲政秩序，以民主鞏固民主，強化台灣韌性。

卓榮泰以去年世界12強棒球賽為例，強調只要朝野、中央和地方、政府與民間團結一致，將能持續寫下屬於中華民國台灣、也鼓舞世界的成功故事。今日的成功，奠基於過去的努力；明日的榮耀，是因為今日的團結。這個時候，「團結比什麼都重要」。

對於今年度總預算案遭在野黨大幅刪砍、凍結，卓榮泰說，今年度中央政府總預算規模為新台幣3兆1325億元，較去年增加2806億元，是因為有許多新增項目。當前經濟成長快速，公共服務量能也必須因應增加，政府有義務全力照顧、全速發展，以不辜負全體人民的努力。

總統賴清德日前召集五院進行國政會商，卓榮泰對此表示，感謝總統依「憲法」第44條，邀集五院院長啟動院際溝通，期盼五院同為憲政機關，須共同肩負憲法忠誠義務，相互監督制衡，也應彼此尊重扶持。他始終堅信，朝野必須「和解共生」，才能順利推動各項福國利民的法案；兩岸關係應在對等、尊嚴原則下「和平共榮」，才能確保台海和平穩定；台灣必須緊密與全世界積極互利合作，才能「合作共贏」。

卓榮泰表示，他與行政團隊一直秉持「誠意溝通、人民優先」的理念，與立法院及立法委員持續溝通，盼能在維護憲政秩序、捍衛人民憲法權利的基本前提下，為全體國人創造最大的福祉。只要朝野一致，攜手合作，必能「團結大台灣、布局全世界」，開創壯大台灣新時代的顛峰。

談及今年施政方針，卓榮泰表示，台灣要持續在世界舞台扮演重要角色，國內仍有五大急迫問題需要面對與解決，包含人口對策、打詐反毒、人才人力、平穩物價及能源轉型。他強調，行政團隊責無旁貸，必須為老問題找新方法，為新問題找好方法，才能持續落實對全體人民的承諾。

卓揆也說，行政院將為青年擴大社會照顧、為產業推動創新經濟、為永續開發多元綠能、為人民打造健康台灣、為均衡台灣促進城鄉發展、為國家形象營造台灣國際品牌、為多元族群守護文化及權益，及為壯大台灣捍衛安全、強化國防。

此外，施政報告中也提及各項民生政策推動，包括「0到6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」、擴大推動「住院整合照顧服務」、「擴大癌症篩檢服務」、「三高防治888計畫」、以及促進健保永續等10大「健康台灣」新制等，政府會從內政、健康、文化、國防、經濟產業等各面向著手，在今年度打好基礎，為下一階段的台灣做好準備，以進入明年的大發展、大溫暖時代。

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