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    普發1萬不顧政府財政？朱立倫：民進黨只想集權又集錢

    國民黨主席朱立倫（中）25日出席國民黨智庫記者會時受訪，左為立委楊瓊瓔，右為立委賴士葆。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫（中）25日出席國民黨智庫記者會時受訪，左為立委楊瓊瓔，右為立委賴士葆。（記者廖振輝攝）

    2025/02/25 11:30

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨最近力推「還錢於民2.0」，主張全民普發現金1萬元，並列為立法院本會期優先推動議案，卻被民進黨質疑不顧政府財政；國民黨主席朱立倫今日受訪，批評民進黨只想集權又集錢，難道政府超徵的稅收，都要讓民進黨來花才是對的嗎？

    朱立倫表示，包括美國、新加坡等全世界國家都已經宣布要還錢於民，如果按照民進黨的說法，美國、新加坡等國都不顧財政？前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌也不顧財政？

    朱立倫說，「這些錢（稅收）是政府多收、人民多繳，當然就應該部分還錢於民」，部分用於還債或公共建設，「政府超收這麼多還不『還錢於民』？民進黨非要『集權又集錢』，都要他們來花才是對的嗎」？他說，人民的血汗錢多繳，當然應該還錢於民！

    此外，對於媒體提問美國總統川普最近介入俄烏戰爭，但談判桌上卻沒有烏克蘭，這對台灣有何警訊？朱立倫沒有正面回應，只說他記得3年前民進黨不斷宣傳、操作一句話叫做「今日烏克蘭，明日台灣」，「最近怎麼不再講這個議題」？他說，既然「今日烏克蘭，明日台灣」是民進黨講的，應該請民進黨的朋友來解釋一下！

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