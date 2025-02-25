這樣最有感？朱立倫：國民黨智庫民調6成6支持普發現金1萬

國民黨主席朱立倫（中）25日出席國民黨智庫記者會，強調「全民普發現金1萬元」還錢於民，是民眾「最有感」的事情，相信這也是民眾最關心的事。左為立委楊瓊瓔，右為立委賴士葆。（記者廖振輝攝）

2025/02/25 10:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今（25）日上午召開記者會公布民調，結果指稱多達66.3%受訪者支持「全民普發現金1萬元」，用部分超徵稅收「還錢於民」，只有29%的人不支持；黨主席朱立倫強調，這是民眾「最有感」的事情，美國、新加坡等外國做得到，台灣也應該做，他相信這也是民眾最關心的事。

朱立倫認為，民眾最關心自己荷包的錢，尤其是大家辛苦繳納的稅到底用去哪裡，最近有2個新聞讓人震撼，一個是新加坡總統在18日宣布因為去年超徵稅收，決定每一戶發放800新元，近新台幣2萬元，20歲以下年輕人，每人再多發500元新元，約新台幣1萬2500元，中小企業退稅高達4萬元新元，約新台幣100萬元。

請繼續往下閱讀...

朱立倫接著說，隔2天後又看到美國川普政府的效率部（DOGE）砍掉很多政府人員，效率部領導人馬斯克說要拿省下的納稅錢還給人民，每個美國公民可拿到5000美元、約新台幣16萬元，美國總統川普也幫忙背書，雖然美國民主黨很多人說拿砍掉的人事費只能發給每人100、200美元，但馬斯克說還沒砍完，未來省錢後就是要還錢於民。

朱立倫強調，上述2事都發生在這1、2週，一個是還稅於民，另一個是還錢於民，新加坡、美國以及其他國家都在做這樣的事情，對台灣而言也不是新鮮事，2年前台灣也討論過還錢於民，今年同樣情況的也是稅收創歷史新高，政府超收5283億，應該拿部分的金額來還錢於民，這對民眾最有感，美國、新加坡做得到，台灣也應該做。

朱立倫還說，某些人竟然說有些民眾並沒有繳稅，但他認為，只要是活的人，都有繳稅，大家買每一瓶礦泉水或麵包時，都有繳營業稅、貨物稅，政府稅收來自各種交易行為，人民並不是只有繳綜合所得稅而已，每一個人都在繳稅，政府超收就應該還錢於民。

國民黨智庫執行長柯志恩指出，這份民調是由智庫委託十方民調公司執行，於本月20日至22日進行民調作業，獲得有效樣本數為1068份，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負3%。

根據民調結果顯示，66.3的受訪者表達支持「還錢於民」、全民普發現金1萬元，29%不支持，從地區劃分，以桃竹苗、高屏澎地區的支持度最高，分別達72.2%、72.3%，最低的雲嘉南地區也有58%，就年齡層來說，以30歲到39歲年齡層的民眾支持度最高，支持度達到91%，支持度最低的年齡層在70歲以上，支持度也有53.9%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法