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    拔官！宜蘭原民所長林志雷涉性騒調職 被害人：遲來的正義

    宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌性騷，今被拔掉主管職務，調任縣府民政處專員。（資料照，取自原民所官網）（記者游明金攝）

    宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌性騷，今被拔掉主管職務，調任縣府民政處專員。（資料照，取自原民所官網）（記者游明金攝）

    2025/02/25 09:45

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌對南澳鄉公所女課長性騷擾，宜蘭縣政府判定性騷成立，處申誡2次。宜蘭地院日前宣判，依強制罪判處有期徒刑6月，可易科18萬元罰金。縣府昨收到判決書，今天做出人事調整，林志雷被拔掉主管職務，調任民政處專員；原民所長由民政處副處長辜雯華兼任。

    2021年3月，全國原住民族運動會在宜蘭縣南澳鄉舉行，林志雷當年任南澳鄉公所農政課長，被控滿身酒味在活動會場「強抱」同屬鄉公所的女性課長。女課長隱忍3年後，去年3月向縣府申訴，6月判定性騷成立，林志雷僅被申誡2次，但未調職，仍坐穩縣府綜理原住民族事務最高行政機關首長職位，引發包庇性騷加害人質疑聲浪。

    縣府當時理由為，林志雷已向公務員保訓會訴願，待訴願結果出爐再視情況研議是否調整職務。不過，宜蘭地院日前已依強制罪判處林志雷6個月，受害女課長一再質疑，宜蘭縣政府怎麼會容忍性騷加害人繼續擔任原民所長？林志雷認為自己蒙受不白之冤，要提上訴捍衛清白。

    縣府否認包庇，昨到收到宜蘭地院判決書，代理縣長林茂盛立即指示調整職務，將林志雷改調民政處專員，原民所長職務由民政處副處長辜雯華兼任。

    受害人說，縣府早就該調整林志雷的職務，延宕這麼久，算是「遲來的正義」。

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