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    孫海濤等4人涉共諜案全無罪 邱垂正盼司法勿枉勿縱、查辦到底

    海軍退役少將孫海濤（見圖）、作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、影星歸亞蕾胞妹歸亞蒂4人涉共諜案，因違反國安法等罪被檢方起訴，高等法院高雄分院昨日全判無罪。（資料照）

    海軍退役少將孫海濤（見圖）、作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、影星歸亞蕾胞妹歸亞蒂4人涉共諜案，因違反國安法等罪被檢方起訴，高等法院高雄分院昨日全判無罪。（資料照）

    2025/02/25 09:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕海軍退役少將孫海濤、作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、影星歸亞蕾胞妹歸亞蒂4人涉共諜案，因違反國安法等罪被檢方起訴，高等法院高雄分院昨日全判無罪。法政學者痛批，這種判決打擊第一線檢警調士氣。陸委會主委邱垂正今日於立法院受訪表示，中共統一台灣的政策從來沒有改變，對台滲透、分化這些作為一直存在，希望司法勿枉勿縱，查辦到底，這是國人共同的期盼。

    對於聯電創辦人曹興誠遭名嘴謝寒冰爆料有中國小三，並曝光多張疑似合成私密照，曹興誠昨指是中共國安部給謝寒冰資料，媒體詢問邱垂正，是否會主動了解有無被滲透？對此，邱垂正表示，中共對台統戰滲透都一直存在，陸委會不對個案表達立場，尊重司法機關，也是希望國人提高警覺，政府有決心維護國家主權以及自由民主憲政秩序的正常運作，對於境外敵對勢力與在地協力者的合作，都會全力來查處。

    媒體也問到，是否擔心境外勢力金流介入罷免？對此，邱垂正表示，反滲透法都有明確的規定，如果有滲透行為受到境外敵對勢力的委託、指示或資助，在台灣又進行違反選舉或罷免期間的相關法律規定，這就構成了反滲透法，相關的機關會積極查處。

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