陳佩琪被爆對2豪宅下斡旋金 吳靜怡：資金未申報流入私人帳戶？

陳佩琪被爆曾下2筆斡旋金想買2戶上億豪宅，媒體人吳靜怡質疑「柯家人的正常收入，哪裡有能力支付兩戶上億豪宅的全款」、「柯文哲在大選期間收到大量未申報資金，是否流入柯家人私人帳戶」、「柯文哲是否把兒子柯傅堯當成洗錢的人頭帳戶？」（資料照）

2025/02/25 09:34

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對週刊今日報導，指去年大選後前民眾黨主席柯文哲擔心1.1億選舉補助款被陳佩琪拿走，但後續仍擋不住她看豪宅的決心，甚至曾下2筆斡旋金想買2戶上億豪宅，媒體人吳靜怡發文質疑，「柯家人的正常收入，哪裡有能力支付兩戶上億豪宅的全款」、「柯文哲在大選期間收到大量未申報資金，是否流入柯家人私人帳戶」、「柯文哲是否把兒子柯傅堯當成洗錢的人頭帳戶？」

週刊報導指出，去年選後柯文哲擔心1.1億選舉補助款被陳佩琪拿走，還曾向大帳房李文宗請益，但仍擋不住陳佩琪買房看豪宅的決心與行動，除了4300萬元商辦，陳還曾下過2筆斡旋金想訂2戶上億元豪宅，之後因柯文哲陷入假帳風波，才將斡旋金收回。

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媒體人吳靜怡對此發文諷刺「《木可煉金術之柯文哲越選越有錢》購買商辦後，兩間上億豪宅斡旋都下了，陳佩琪的錢到底從哪裡來？柯傅堯會不會有秘密帳戶？」

吳靜怡質疑，「當我們以為逃亡海外的橘子許芷瑜是金庫時，會不會真正的土地婆是陳佩琪？2024年5月，陳佩琪以柯文哲名義用4300萬元現金購買位於立法院附近的『中國航運大樓』商辦，從媒體報導可發現，陳佩琪2024年8月又透過知名房仲對兩戶總值上億元的豪宅下過兩筆斡旋金」。

吳靜怡指出，陳佩琪曾經說過：「東看看西看看，想幫兒子買婚房」。並指斡旋金通常為房價的1%~5%，若兩戶豪宅總值逾億元，斡旋金可能在數百萬元之間，對此吳靜怡質疑「現金從哪裡來？而且柯家人的正常收入，哪裡有能力支付兩戶上億豪宅的全款」、「柯文哲在大選期間收到大量未申報資金，是否流入柯家人私人帳戶並由陳佩琪實質掌控？柯文哲是否把兒子柯傅堯當成洗錢的人頭帳戶？」

吳靜怡表示，柯文哲曾計畫透過柯傅堯的帳戶匯入600萬元，作為「小草咖啡棧」的啟動資金，這顯示柯傅堯的帳戶是整個屯田計畫中很重要的金流鏈，李文宗回覆「不能這樣匯款」，這暗示金流鏈存在可能違法，否則不會被阻止。

吳靜怡也說，如果檢調查出柯傅堯的帳戶被柯文哲夫妻用來規避法律、隱匿資金、轉移政治資金，恐涉及資金漂白行為，那麼他將被認定為人頭帳戶有洗錢罪之嫌。

吳靜怡也質疑，「民眾黨內部是否存在嚴重的分贓文化？陳智菡、黃瀞瑩或許只是冰山一角，背後利益牽扯是否還有吳春城的『壯世代教科文協會』？從小草咖啡棧到整個政府跨部會百億相關預算都要佔！」

吳靜怡也提到，「柯文哲第二波開庭日期分別是：3月4日、3月11日、3月20日、3月25日、4月1日，柯文哲最慢3月20日下午出庭，力拼無罪和解除羈押」。吳靜怡也諷刺，接下來的「財產來源不明罪」、「壯世代」、「魚果市場」、「北士科案」、「南港轉運站」陸續調查，真是一案接一案！案案都有出奇蛋。

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