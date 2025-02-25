留言惹議林靜儀再發文「該檢討」 籲：落實分級醫療也需民眾配合

急診壅塞議題近日引發熱議，有急診醫師在社群平台上發聲，衛福部次長林靜儀卻以「小腦袋」說法回應，引發外界批評。林靜儀繼昨日表示會再檢討用詞，今日也再度發文表示「我的確該檢討」。（資料照）

2025/02/25 07:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕急診壅塞議題近日引發熱議，有急診醫師在社群平台上發聲，衛福部次長林靜儀卻以「小腦袋」說法回應，引發外界批評。林靜儀繼昨日表示會再檢討用詞，今日也再度發文表示「我的確該檢討，不該沒有了解來譏諷的回文是誰就反應」，並強調「支持分級醫療，落實分級醫療，制度上我們會努力，但是也需要民眾理解和配合」。

針對急診壅塞問題，有急診醫師日前在網路發文，希望林靜儀幫忙改善急診的崩潰跟壅塞，不料，林在回覆時卻表示「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？橫向縱向預算政策鼓勵加限制，是政府內部跟相關醫療組織和機構的事，趁難得民眾關注時呼籲民眾責任，也是該做的事」。此舉引發外界批評，還有立委點名要她下台。對此林靜儀昨也回應，如果她在用詞與溝通用語部分有需要檢討，會虛心檢討，強調「在網路上跟人家爭吵的事情，我會自己檢討。」

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今日林靜儀也再度發文表示，「昨天記者會已經說過，態度上我會深切檢討」，並指「我的確該檢討，不該沒有了解來譏諷的回文是誰就反應」。她也強調「結論還是要再說一次，請支持分級醫療，落實分級醫療；制度上我們會努力，但是若沒有民眾理解和配合，就會很難。每次會議上大家都無奈的說『民眾堅持要來』」。

林靜儀也提到，「既然還是很多人關心，那容我說一下，當天我發的是這篇文」。她也轉貼自己於本月13日時的發文截圖，內容為呼籲「落實分級醫療」，並強調「醫學中心是轉診到最後一線的醫療照顧」、「不要再建議每一個人都去大醫院了！」

在發文下方網友則表示「很欣賞你，希望您可以度過這次危機，但是也建議您講話不用那麼犀利」、「這是人性。但是，政策要克服人性，請有「合理良好」的配套」、「妳現在是政務官，不是立委或是普通醫生，就得謹言慎行」、「譏諷的語氣只能對你很熟的且開得起玩笑的人，真心希望不要因為這種事被人家偏離了主題」，也有人建議「次長都已經坐到這個位階了，請您回顧高診次部分負擔是怎麼被取消，後面造成就醫次數膨脹的。從高診次費用開始抑制輕症濫用急診才是對症治療」。

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