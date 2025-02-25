翁曉玲控曹興誠捐1500萬食言 矢板明夫扮柯南：清大快查1996年合作案

翁曉玲（圖）近日指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言。（資料照）

2025/02/25 00:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠成為罷免藍委徐巧芯領銜人消息曝光後，引來藍營砲火圍攻，繼中國小三不雅照後；藍委翁曉玲近日指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言，清大24日還發聲證實。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫特別翻找網上資料，發現清大今昔針對此事的說法有出入，「過去的清大和今天的清大，一定有一個說了謊！」

翁曉玲23日在臉書PO文指控，前清大校長沈君山1995年為了幫助清華大學募款，而與曹興誠對弈，2人約定贏一個子捐一萬元美金，最後沈君山贏了50子，為清華募得台幣1500萬元。「只是，清華大學後來有拿到這筆捐款嗎？據了解，直到現在，清大應是沒收到曹興誠的捐款，早不指望曹興誠履行承諾了」。24日，有媒體報導稱清大發聲證實沒有收到曹興誠的捐款。

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對此，矢板明夫24日深夜在臉書發文，「國民黨立委翁曉玲突然指責前聯電董事長曹興誠沒有誠信，說30年前曾答應捐給清華大學1500萬卻一直沒有兌現。之後清華大學就馬上配合，發表聲明說『沒有收到曹董捐獻的款項』。這件事引起了我的興趣。因為我看到在清華大學的網站上，2018年沈君山前校長去世時，以秘書處之名發表的悼詞中，專門提到過這件事。由此可以斷定，2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊。」

矢板明夫還特別在網上搜尋有關此事的報導，最後在馬來西亞媒體《星洲網》找到回憶文章，內容提到沈君山1996年5月4日特別打電話給媒體人張作錦，說他有一筆「賭帳」收入要張作錦當個見證人，張作錦當年5月5日晚上依約到了清大，與會者學界有李遠哲、企業界有曹興誠等人，這才知道沈君山口中說的「賭帳」，指的是1995年10月與曹興誠對弈贏得的捐款。

該篇文章指出，沈君山贏棋後的半年，常常提醒曹興誠「還債」，因為台幣不斷升值，會使他這位「債權人」吃虧，曹興誠遂把「匯率」訂為30:1，乾脆捐了新台幣1500萬元，1996年5月5日那天晚上，曹、沈兩人以聯華和清華一項合作為名，正式簽約，把「賭債」變成給學校的捐款。

矢板明夫最後表示，「以上就是這件事的來源去脈。所以我建議清華大學，好好查一下1996年5月，有沒有和聯電簽署過一項1500萬元的合作項目。如果有，最好向曹董好好道個歉。人家好心給學校捐款，你卻不好好調查，草率發出聲明、毁人家清譽。豈不讓天下的慈善家寒心？」

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