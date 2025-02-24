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    立院施政報告提打詐等5課題 卓榮泰盼再審視總預算案

    立法院新會期25日開議，將邀行政院長卓榮泰施政報告。（資料照）

    立法院新會期25日開議，將邀行政院長卓榮泰施政報告。（資料照）

    2025/02/24 23:39

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院新會期明（25）日週二開議，將邀行政院長卓榮泰施政報告，卓揆將在施政報告中強調，今年會是整合與調適的一年，行政院要因應人口對策、人才人力、反毒打詐、能源轉型、平穩物價等五大課題，也會積極推動「10大健康台灣」等福國利民政策，盼立法院能以民意為優先；至於總預算的議題，政院人士表示，施政報告後開始總質詢，卓揆會請立院重新審視總預算案。

    政院人士指出，卓揆的施政報告，以國家願景為主，也會談到去年的「施政成績單」，包括去年經濟成長率達4.3％，民間固定投資突破5兆元，消費者物價指數年增率控制在2.18％，全年國內失業率為24年來新低3.38％；去年全年每人每月實質總薪資平均達5萬6566元，年增2.16％，為6年來最大增幅。

    卓揆將在施政報告中強調，今年會是整合與調適的一年，要因應5大課題，一是人口對策：政府會減輕家庭負擔、擴大社會與醫療投資；二為人才人力：將持續提升本國勞工薪資、積極對接產業需求、幫助中小微企業轉型；三、反毒打詐：從內而外打造韌性台灣，守護國家。四、能源轉型：發展多元綠能、深化產業節能，開發先進儲能。五、平穩物價：確保國內市場供需，穩定物價減少波動。

    施政報告中也提及各項民生政策等推動，包括友善育兒「0-6歲國家一起養2.0」，「長照3.0」、擴大推動「住院整合照顧服務」、「擴大癌症篩檢服務」、「三高防治888計畫」以及促進健保永續等10大「健康台灣」新制等，政府會從內政、健康、文化、國防、經濟產業等各面向著手，在今年度打好基礎，為下一階段的台灣做好準備，以進入明年的大發展、大溫暖時代。

    卓揆也更期盼本會期，行政、立法兩院能以民意為優先，共同推動對全體人民及國家長遠發展有益的法案，包含「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」、「個人資料保護委員會組織法草案」、「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」、「兒童托育服務法草案」、「人工智慧基本法草案」、「運動產業發展條例修正草案」等民眾需要、國人關心的重要法案，避免重大爭議，讓國家持續向前邁進。

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