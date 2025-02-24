陳佩琪怨尪遭誣陷被押無法奔喪 黃帝穎斥法盲：對柯毫無幫助

陳佩琪24日PO文怨丈夫柯文哲遭誣陷無法送父親最後一程。（資料照）

2025/02/24 23:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲父親柯承發17日病逝，柯媽何瑞英近日特別拍影片請求總統賴清德讓柯文哲去參加父親的告別式，外界吐槽明明可以向北所申請奔喪，為何連這都能扯到賴清德？柯妻陳佩琪今天（24日）發文怨柯文哲遭誣陷被押，無法送父親最後一程，雖然可以申請奔喪，但不能指定時間，他們要的只是司法公平對待。對此，律師黃帝穎斥陳佩琪根本是法盲，不只無助於柯文哲，還可能造成負面影響！

柯父病逝的消息曝光後，民眾黨包括新任黨主席黃國昌等人紛紛砲轟賴清德政府司法迫害柯文哲，害柯文哲沒辦法送老父最後一程，要求賴政府「放人」。不過台北看守所今天發布新聞稿直言，羈押被告如果要奔喪，本來就有法且有程序可遵循，但到今天為止柯家並沒有任何一個人提出返家奔喪申請。

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陳佩琪今天在臉書PO文抱怨：「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？他兒子被羈押的理由是什麼？就一場不知成員有誰，不知何時開，全程沒參與過的會議，這樣就說他圖利；委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸他貪汙侵占，父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權，我們要司法公平的對待。」

對此，黃帝穎表示，「陳佩琪法盲發文，法律上對柯文哲不只沒幫助，更可能造成負面影響。首先，報請戒護返家，羈押法有明文規定，對所有被告應一律平等，不因陳佩琪發文而有特權。羈押法第23條中指出，被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所；其在外期間，予以計算羈押日數。被告因重大或特殊事故，有返家探視之必要者，經報請監督機關核准後，準用前項之規定。」

他指出，「陳佩琪批柯文哲的羈押理由，但柯文哲羈押抗告高院4次，高院合議庭每次裁定均為3位法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大，計12位高院法官；北院重金庭認定柯文哲收賄、圖利罪嫌重大裁定羈押，3位法官；北院強制處分庭2次裁定柯文哲羈押禁見，2位法官認定柯收賄圖利罪嫌重大。總共17位法官認定柯文哲收賄圖利涉嫌重大，陳佩琪到今天還在扯柯文哲圖利貪污的羈押理由，凸顯陳佩琪迄今法盲，對柯文哲的官司毫無幫助！」

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