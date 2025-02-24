接見日本在野黨魁 賴清德：盼台日美攜手鞏固印太和平

賴清德總統今接見日本在野黨國民民主黨主席（停職中）暨眾議員玉木雄一郎。（總統府提供）

2025/02/24 20:08

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見日本在野黨國民民主黨主席（停職中）暨眾議員玉木雄一郎時指出，台灣和日本是重要的貿易夥伴，期盼在半導體、氫能及無人機領域加強合作，共同打造「非紅供應鏈」，創造經濟上雙贏，更希望台日美攜手合作，鞏固印太地區的和平穩定。玉木也表示，全球情勢多變，相信台日關係將更進一步發展。

賴清德首先熱烈歡迎玉木首次訪問台灣，並表示，現在是台日合作的最關鍵時刻，月初日本與美國舉行峰會，感謝日本政府在會後的聯合聲明，重申維持台海和平穩定，也強調反對任何以武力及威嚇片面改變現狀的行為，並支持台灣的國際參與，台灣和日本同為國際上負責任的一員，樂見日美關係更加堅定友好，更希望台灣、日本和美國攜手合作，一起成為鞏固印太地區和平穩定的堅實力量。

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賴清德指出，當前除了國際情勢的多元複雜，我們也面臨中國「紅色供應鏈」的威脅，越來越多國家關注經濟安全及供應鏈韌性等議題，當威權主義越集結，民主陣營就應該更團結。台灣和日本是重要的貿易夥伴，期盼除了半導體，台日也能夠在氫能及無人機領域加強合作，共同打造「非紅供應鏈」，創造經濟上的雙贏，更維護印太及全球的和平穩定。

玉木雄一郎表示，這是他首次訪台，感謝賴總統及政府官員們的溫馨歡迎，現在台日關係是前所未有的緊密，這是賴總統自上任以來，大力推動台日關係發展的功勞，他要表達敬佩與感謝之意。

玉木指出，全球情勢多變，台灣、日本及印太區域都面臨重大轉變，相信台日關係將更進一步發展。如同賴總統所說，日本與美國近日舉辦的元首峰會取得了重大的成果，在日美聯合聲明中，對台海的和平穩定做出明確的承諾，並堅決反對任何以武力或威嚇方式單方面改變現狀的企圖。

玉木表示，去年日本眾議院改選，執政的自由民主黨與公明黨未達國會過半席次。他所屬的國民民主黨席次則成長4倍，因此，他感受到責任重大，未來將持續推動台日合作，強化台日關係。訪賓一行包括「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之等。

賴清德總統今接見日本在野黨國民民主黨主席（停職中）暨眾議員玉木雄一郎。（總統府提供）

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