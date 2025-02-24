南市議會主辦正副議長聯誼座談會 14議長出席

正副議長聯誼座談會在台南召開，南市議長邱莉莉、副議長林志展及市長黃偉哲歡迎各地正副議長及秘書長造訪台南。（圖由南市議會提供）

2025/02/24 19:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會主辦114年全國地方議會議長、副議長第1次聯誼座談會24日召開，南市議長邱莉莉、副議長林志展率跨黨派議員歡迎全國各縣市議會3長蒞臨，共同交流議政經驗。為突顯地方特色，南市議會晚宴安排於十鼓文化園區以辦桌菜餚款待，並邀請市長黃偉哲及市政團隊與會，展現台南熱情。

南市議會表示，這次聯誼會各縣市議會3長出席踴躍，包括新北市蔣根煌、新竹市許修睿、苗栗縣李文斌、台中市張清照、南投縣何勝豐、雲林縣黃凱、嘉議市陳姿妏、嘉義縣張明達、屏東縣周典論、宜蘭縣張勝德、台東縣吳秀華、澎湖縣陳毓仁、金門縣洪允典、連江縣張永江等多位議長出席，下屆則由台中市議會主辦。

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這次正副議長聯誼座談會討論提案共6案，包括建請放寬地方民意代表辦理勞保退保的規定限制；研議訂定地方民代任用助理辦法，納入相關福利機制；以及建請內政部修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第5條規定，有關每人每年保險費及團險內容以符實際需求等。

邱莉莉表示，感謝正副議長聯誼會會長蔣根煌議長、內政部方志雄參事，以及各縣市地方議會議長、副議長、秘書長蒞臨台南。地方議會是最了解人民心聲的民意機關，正副議長聯誼會是各縣市議會重要的交流平台，也是地方與中央溝通的重要橋樑，期許透過聯誼會正式提案討論，促使中央更加了解及重視地方需求，提出積極具體回應。

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