「低文化不可能統治高文化」 卓榮泰：不讓中共對台存有幻想

行政院長卓榮泰今天接見「海外228遺屬返鄉團」。（行政院提供）

2025/02/24 19:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今天接見「海外228遺屬返鄉團」時強調，政府的責任不僅要保護台灣安全、國家安全，以民主抵抗專制集權，也要讓「低文化不可能統治高文化」，使中共不能對台灣存任何幻想，保證台灣在此地永遠存在。

卓揆指出，228事件讓當時台灣人生活在高壓統治驚慌中，大家也一直在找發生原因，民進黨前主席姚嘉文曾說，是因為文化落差導致，也就是文化低的統治者，要用槍枝、武力才可以統治文化較高的人民。

請繼續往下閱讀...

卓揆表示，從1950年開始，台灣內部還不能說228事件時，海外就有人開始討論，海外民主運動的力量很多時候也促進台灣民主運動發展，今天228遺屬返鄉團回到台灣，是個很好的啟示，光明正大走台灣這條路的時候，需要好好認識過去的歷史，並做個歷史的解決。

卓揆強調，總統賴清德去年5月就任，馬上接手繼續推動轉型正義，包括不義遺址保存條例、國家轉型正義教育行動綱領等，賴總統也支持以「最大開放、最少限制」來做政治檔案解密的重要原則。政府會帶頭建立一個全新的組織跟架構，讓全社會參與，讓歷史意義一一重現。

卓揆表示，海外228遺屬返鄉團長王克雄日前寫一篇文章「勿存幻想，從228看中共將如何統治台灣」，提到台灣人不分藍綠，習慣於民主的抗議、示威、遊行，若遭中共統治，勢必受不了高壓獨裁專制，進而抗爭，屆時又有另一個228慘案發生。

「這個預言不會成立」，卓揆強調，政府的責任是不讓這個結果發生，不僅要保護台灣安全、國家安全，以民主抵抗專制集權，也要讓低文化不可能統治高文化，使中共不能對台灣存任何幻想，保證台灣在此地永遠存在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法