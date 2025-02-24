會見吳釗燮 日本在野黨魁：認同賴總統「全球非紅供應鏈」

日本停職中的在野黨國民民主黨主席玉木雄一郎訪問台灣，今與國安會秘書長吳釗燮會面。（國安會提供）

2025/02/24 18:21

〔記者陳昀／台北報導〕日本停職中的在野黨國民民主黨主席玉木雄一郎訪問台灣，今與國安會秘書長吳釗燮會面。玉木表示，對賴總統主張呼籲民主陣營團結、打造全球非紅供應鏈、共同應對灰色地帶威脅深感認同，國際情勢處於關鍵時刻，台日間共享民主價值，面對共同國際及區域課題，應持續強化多層次、多面向的合作關係。

國安會今發布新聞稿指出，吳釗燮會見玉木雄一郎，雙方就區域情勢、供應鏈合作、全社會防衛韌性、新興科技發展等議題交換意見。吳釗燮表示，作為日本國民民主黨黨魁的玉木議員首次訪台的第一個行程，即至國安會進行交流，感到榮幸與歡迎。台日間情誼深厚，台灣願與日本各政黨與各界強化交流合作關係。

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玉木表示，國民民主黨重視安全議題，高度肯定日前日美峰會聯合聲明中，納入反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀行為的立場，他也對對於賴總統上週在哈利法克斯台北論壇（HFX Taipei）開幕式演說呼籲民主陣營團結、打造全球非紅供應鏈、共同應對灰色地帶威脅等要點，深感認同。他指出，國際情勢處於關鍵時刻，台日間共享民主價值，面對共同國際及區域課題，應持續強化多層次、多面向的合作關係。

吳釗燮表示，印太地區民主國家包括台灣、日本、菲律賓、澳洲等國，頻頻受到中國以灰色地帶、混合戰及認知戰侵擾，民主國家應強化協作，共同嚇阻威權主義冒進，台灣除持續強化國防整備，將提升國防預算超過GDP 3%外，亦加速推動全社會防衛韌性，整合中央部會及地方政府能量，建構社會因應各種災害及風險的自我保護能力。

吳釗燮說，全球經濟正面對中國過量生產及低價傾銷的衝擊，台灣期盼與國際民主陣營合作，維持科技優勢，打造具有韌性的非紅供應鏈。如同賴總統所說，威權主義越集結，民主陣營應要越團結，台灣希望與日本持續合作，共同促進印太地區的穩定、和平及繁榮。此次會晤，國安會副秘書長徐斯儉、日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽及台灣日本關係協會副秘書長林郁慧均在座。

日本停職中的在野黨國民民主黨主席玉木雄一郎訪問台灣，今與國安會秘書長吳釗燮會面。（國安會提供）

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