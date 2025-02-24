為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    凌濤質疑賴清德花公帑請吃飯遭打臉 林亮君：哪像馬英九黨國不分！

    林亮君回嗆凌濤質疑賴清德用公帑請吃飯。（資料照）

    林亮君回嗆凌濤質疑賴清德用公帑請吃飯。（資料照）

    2025/02/24 20:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕身兼民進黨主席的總統賴清德，昨天（23日）邀黨籍立委到官邸烤肉聚會，國民黨智庫副執行長凌濤跳出來質疑聚餐的錢是用人民的錢買單，痛批賴政府一邊抱怨預算被砍，一邊卻疑似動用公帑辦烤肉宴，著實雙標。對此，綠營北市議員林亮君狠酸，賴清德是自掏腰包請吃飯，不像前總統馬英九「黨國不分」，請客吃飯要全民買單！

    針對凌濤質疑賴清德23日邀集自家立委聚餐是花公帑，林亮君在臉書發文表示，「真奇怪，別人自掏腰包請吃飯，關你什麼事？來幫大家回憶一下，黨國不分的國民黨！馬英九2008年當選總統，當年8月底就用國務機要費為國民黨榮譽主席連戰『祝壽』；另外，馬英九在每個會期找藍營委員到總統府邊吃邊聊國政、2016年卸任前宴請第7、8、9屆國民黨籍立委（包括時任國民黨主席朱立倫），花的也都是國務機要費。還曾以公務行程名義看演唱會、看電影，也是用國務機要費！人民的納稅錢！」

    林亮君接著吐槽：「賴清德總統向來公私分明謹守分際，國務機要費用於犒賞、慰問，是針對員工、民眾。賴清德上任後3次與黨籍立委餐敘都是自掏腰包、沒有使用任何公帑。哪像前總統馬英九，黨國不分，請客吃飯要全民買單！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播