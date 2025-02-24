凌濤質疑賴清德花公帑請吃飯遭打臉 林亮君：哪像馬英九黨國不分！

林亮君回嗆凌濤質疑賴清德用公帑請吃飯。（資料照）

2025/02/24 20:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕身兼民進黨主席的總統賴清德，昨天（23日）邀黨籍立委到官邸烤肉聚會，國民黨智庫副執行長凌濤跳出來質疑聚餐的錢是用人民的錢買單，痛批賴政府一邊抱怨預算被砍，一邊卻疑似動用公帑辦烤肉宴，著實雙標。對此，綠營北市議員林亮君狠酸，賴清德是自掏腰包請吃飯，不像前總統馬英九「黨國不分」，請客吃飯要全民買單！

針對凌濤質疑賴清德23日邀集自家立委聚餐是花公帑，林亮君在臉書發文表示，「真奇怪，別人自掏腰包請吃飯，關你什麼事？來幫大家回憶一下，黨國不分的國民黨！馬英九2008年當選總統，當年8月底就用國務機要費為國民黨榮譽主席連戰『祝壽』；另外，馬英九在每個會期找藍營委員到總統府邊吃邊聊國政、2016年卸任前宴請第7、8、9屆國民黨籍立委（包括時任國民黨主席朱立倫），花的也都是國務機要費。還曾以公務行程名義看演唱會、看電影，也是用國務機要費！人民的納稅錢！」

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林亮君接著吐槽：「賴清德總統向來公私分明謹守分際，國務機要費用於犒賞、慰問，是針對員工、民眾。賴清德上任後3次與黨籍立委餐敘都是自掏腰包、沒有使用任何公帑。哪像前總統馬英九，黨國不分，請客吃飯要全民買單！」

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