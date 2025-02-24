中央計畫凍結地方50％補助 許淑華：以縣府預算支應不影響施政

針對中央計畫凍結對地方政50%補助，南投縣長許淑華表示，縣府會以本預算支應，不會影響施政。（記者張協昇攝）

2025/02/24 18:45

〔記者張協昇／南投報導〕針對行政院長卓榮泰表示因應總預算案遭大幅減列，將凍結對地方政府50%的補助款，但凍結項目不包括直接牽涉弱勢福利政策部分。對此，南投縣長許淑華24日表示，若中央真的凍結補助，縣府會極力爭取或以本預算支應，不會因中央調整補助項目而影響施政。

許淑華說，最近縣府確實有收到來自中央的公文，以財劃法修法原因，可能要減少補助，但事實上中央整體總預預算並未減少，且無論是中央或地方，行政是一體的，預算補助應不受政治牽連，各項建設應攜手繼續推動。

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許淑華強調，若中央真的凍結對地方政府的50%補助，地方也只能自行吸收，對於中央已核定的計畫，縣府會極力爭取或以本預算支應，不會因中央調整補助項目而影響地方施政，但這會造成地方政府行政作業上的困難，且未來若立院不刪凍預算，中央才又不凍結或減少對地方的補助，這在行政程序上將更複雜，這都增加公務體系的困擾及行政上的難度。

此外，對於國旅人數大幅減少，許淑華希望中央能訂定更明確政策推動相關產業發展，並加強與地方政府合作，不要讓地方政府單打獨鬥，讓更多外國遊客來台旅遊，才能帶動整體觀光產業成長。

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