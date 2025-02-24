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    全球數位人權大會在台登場 政府研擬第二部國家人權行動計畫

    2025年第13屆全球數位人權大會（RightsCon） 首次在東亞辦理，選擇台灣作為第一個舉行國，邀集世界商界領袖、政府代表、技術專家及科技人權等領域的專家或實務工作者等人來台。（行政院提供）

    2025年第13屆全球數位人權大會（RightsCon） 首次在東亞辦理，選擇台灣作為第一個舉行國，邀集世界商界領袖、政府代表、技術專家及科技人權等領域的專家或實務工作者等人來台。（行政院提供）

    2025/02/24 18:17

    〔記者鍾麗華／台北報導〕2025年第13屆全球數位人權大會（RightsCon） 首次在東亞辦理，選擇台灣作為第一個舉行國，邀集世界商界領袖、政府代表、技術專家及科技人權等領域的專家或實務工作者等人來台。行政院表示，希望瞭解其他國家推動數位人權之策略或具體作法，同時借鏡國外個人資料保護專業人才培訓經驗，作為我國擬定第二部國家人權行動計畫及個資人才培訓之參考。

    為了與國際交流國際規範及數位人權保障實務等不同觀點，行政院特別邀請4位國際專家來台，包括來自美國的前聯合國意見與言論自由特別報告員大衛.凱伊（David Kaye）、斯里蘭卡Heritage Partners律師事務所合夥人賈揚塔.費南多（Jayantha Fernando）、澳洲隱私保護委員卡莉.凱德（Carly Kind），以及日本隱私倡議機構Privacy by Design Lab創辦人栗原宏平（Kohei Kurihara）。

    行政院政務委員林明昕致詞表示，全球數位人權大會首次在東亞地區舉行，且在台灣辦理實體會議，是對我國在數位民主與人權發展成果的最大肯定。台灣2022年提出首部「國家人權行動計畫」（NAP）以來，積極推動數位人權的保障與發展，鑒於數位科技對社會與國家的深遠影響，政府特別將「數位人權議題」列為重要項目，從完善隱私保護、防制數位科技引發的各種歧視、遏阻網路性別暴力、提升媒體素養、消弭數位落差等多方面，提出具體行動方案，設定明確目標與時程。

    林明昕指出，隨著首部國家人權行動計畫的推動，台灣在數位人權領域已取得重要進展。然而，數位發展同時也引發了隱私、資訊安全、言論自由等人權挑戰，包括對女性、LGBTQIA+、身心障礙者、兒童、原住民族等處境不利群體造成不成比例的危害，甚至破壞民主國家的根基。在這樣的背景下，如何在促進科技創新的同時，保障基本人權，是各國都必須共同面對、重要而且急迫的課題。

    行政院人權及轉型正義處表示，政府將著手研擬第二部國家人權行動計畫，期望藉由這次國際諮詢座談會，廣泛徵詢各國專家與人權工作者的寶貴意見與經驗，作為未來政策制定的參考。

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